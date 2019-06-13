首届政企新媒体发展论坛举行

本报北京6月12日电 （人民网记者崔东、蒋琪）由人民网主办的首届政企新媒体发展论坛今日在京举行，来自中央和国家机关各部门、群团组织、高校、企业的相关负责人，以及政务信息化领域的专家学者共300余名嘉宾汇聚一堂，探讨助力政企新媒体健康发展的新路径。

“人民运营暨人民网政企新媒体平台”在本次论坛中正式上线。人民运营涵盖多语种网站建设，微博、微信、客户端建设与运维，抖音、脸谱、推特等社交媒体账号运营，原创内容生产制作、线上线下主题活动策划执行以及技术平台开发、大数据产品等13类产品模式。

论坛同时发布了《人民网政企新媒体传播力报告》，从宣传力、服务力、认同度、风险控制力、创造力等维度进行全面扫描，通过大数据挖掘、专家评估等方式综合评选出政企新媒体传播力排行榜等4个榜单。

论坛最后举行了业务合作签约仪式。中央党史和文献研究院、国务院参事室、农业农村部信息中心、国务院扶贫办政策法规司、国家电力投资集团有限公司分别和人民网签约。

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 07 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)