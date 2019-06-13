人民日报新语：用文化创意营造消费惊喜

文化创意的可贵之处在于，能让人因喜爱一个产品，而主动走近一首诗、一幅画或是一段历史
前几日和亲友一起过端午，吃完粽子发现圆柱形的礼盒上画着古人观看龙舟竞演的景象，让人不禁感叹，在不知不觉中，文创产品已让文化的枝叶延伸到了我们生活的各个角落。但文创产品越来越火之余，也出现了一些产品设计的误区：有的以高雅的名义做低俗的产品，带回家怎么也品不出文化味；有的设计雷同，让人审美疲劳；还有的则放不下阳春白雪的架子，踏不进生活的大门。
怀着对文化的敬意，保持对创意的尊重，寻找到生活的土壤，这样的文创产品才更有魅力。
文化创意的可贵之处在于，能让人因喜爱一个产品而主动走近一首诗、一幅画或是一段历史，并由此及彼、由浅入深地探索更多未知。
创意不在，惊喜何来。单纯“博眼球”“引流量”的产品只是借着文创的壳，却丢掉了文化的内核，很快就会被淘汰。相似的书签、笔筒或是古风彩妆，各地文化场馆的产品放在一起，根本难以区分。许多文创产品开发者看爆款产品风生水起，便忽略自身的馆藏资源、经营环境等条件，盲目跟风做同质化产品，不仅丢掉了自身特色，也难以形成口碑。许多博物馆、展览馆都有独特的文化资源富矿，开发者应当从自己最具特色的文化元素出发，研究市场，找到原创的应用方式，真正做出招牌产品，让人看到就想起它专属的文化味道。
赏之、品之，还得用之。有的文创产品广受青睐，是因为它们不仅具有艺术性、历史性，更具有实用性和趣味性，既创意十足，又与生活相融，让人们倍感亲切。文创产品的目标始终是服务于人，瞄准公众需求。将博物馆里的展览品变成我们触手可及的日用品，才能让“高大上”的文化融汇其中，变得易于亲近，也能让单调的生活细节因文创产品的点缀而多些趣味和美感。
文创产品受到热捧，体现了人们对美好生活的追求。未来，期待更多文创产品开发者做出更多魅力十足、让人爱不释手的文创产品，让我们生活的底色多些文化的韵味。
《 人民日报 》（ 2019年06月13日 12 版）
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