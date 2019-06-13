本报北京6月12日电 （记者陆娅楠）12日上午，在北京北站外的京张高铁清华园隧道进口，最后一组500米长钢轨落位，京张高铁全线铺轨完成，为今年9月联调联试和年底开通运营奠定了重要基础（见图，本报记者史家民摄）。

京张高铁全长174公里，建成后将成为联通2022冬奥会两个主办城市的重要交通方式，从北京到张家口的时间将由目前最短的2小时58分缩短到1小时内。

京张高铁实现了智能建造、智能装备和智能运营。其智能动车组将实现350公里时速的自动驾驶，并首次采用我国自主研发的北斗卫星导航系统保驾护航。

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 03 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)