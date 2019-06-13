官洲国际生物论坛在广州举行

本报广州电 第三届官洲国际生物论坛日前在广州国际生物岛举办。来自全球生物医药领域的600多位专家学者、企业领袖纵论全球新趋势下的产业脉动，共谋粤港澳大湾区生物医药产业创新发展。

论坛由广州市政府主办，由广州高新区、广州开发区、黄埔区承办，主题为“聚焦生物经济，共谋湾区创新”。除主论坛外，还举办了创新生物医药投融资论坛与广州中以智慧医疗高峰论坛两个分论坛。论坛期间，有意落户广州的8个优秀生物医药产业项目进行路演，促进投融资对接。

论坛开幕式上，粤港澳大湾区高性能医疗器械创新中心揭牌；香港中文大学和广州再生医学与健康广东省实验室举行签约仪式，双方将共建“再生医学高等研究院”；同期启动的再生医学省实验室器械项目计划用5年时间投放超过15亿元，资助一批生物医疗器械关键技术研发项目。

《广州高新区生物医药产业发展蓝皮书》于当天发布。蓝皮书显示，广州高新区目前已聚集生物医药领域企业超过600家，2018年实现营业规模超过785亿元，约占广州市60%，并于2018年4月获评中国“生物医药最佳园区奖”。

首届官洲国际生物论坛于2017年举办，以后每年一届，永久会址落户广州国际生物岛，并逐渐成为全球最著名的生物医药产业国际论坛之一。

(责编：栗翘楚、杨曦)