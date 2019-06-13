多地密集部署投资项目 重大项目提速 稳投资冲刺半年考

原标题：重大项目提速 稳投资冲刺半年考

近期，多地加速推进投资项目的开工和建设，全力冲刺半年考，在上半年即将收尾的关键时点密集下达新项目。与此同时，稳投资即将步入2019年“下半场”，展望下半年，业内预计伴随各地重大项目的落地，以及专项债新规的助力，下半年基建等重大项目投资将升温。

多地重大项目密集上马

近日，多地重大项目密集上马。6月12日，江西安义县举行2019年第一批重大重点项目集中开工仪式。此次集中开工的20个重大重点项目，总投资额达111.076亿元。

6月11日，四川省发展改革委、省财政厅等部门共同组织召开2019年成都平原经济区重点项目融资对接会暨辅导培训会。会上，成都平原经济区9家重点项目业主与9家金融机构签约，签约金额近452.7亿元。据了解，成都平原经济区2019年省重点融资需求项目122个，预计总投资7360.5亿元，融资需求1977.16亿元。

6月11日当天，山西朔州市交通局也召开交通项目进展情况通报会，六项举措力推交通重点项目加速度。近期，河南、湖南等多地也对外发布重大项目和相关政策，涉及水利、交通、生态环保等多个领域的重大工程。

此外，湖南、安徽等多地发展改革委日前公示了补短板领域政府引导民间投资专项2019年中央预算内投资计划拟安排项目，例如，安徽此次公示共计11个项目，总投资金额合计超过90亿元，拟下达中央预算内投资1.3亿元。

交通投资是稳投资的关键一招。在今年一季度投资“开门红”的基础上，多地持续推进更多项目落地。例如，湖北省交通运输厅与17个市州、55家知名企业、25家金融机构召开了三次座谈会，全面打响了“引大企、做大资”2019年交通运输建设投融资春风行动，端出了179个项目、总投资约2500亿元的大“菜单”，涉及16个市州，工程总投资2498亿元，项目启动时间从2019年下半年至2021年。

伴随稳投资即将步入2019年的“下半场”，多地也在上半年即将收尾的关键时点密集部署新的投资项目。

例如，5月30日，贵州省发展改革委召开全省经济运行座谈会，分析当前全省经济形势，安排部署近期有关重点工作。座谈会提出，要强化调度，紧盯全年半年各项目标任务不动摇，强化对主要指标、重点项目、重点产业、重点企业的实时实地调度，及时准确把握经济运行走势，正确处理好稳增长与防风险、优结构与惠民生的关系，力促经济稳中有进、稳中向好。

稳投资即将步入“下半场”

业内指出，地方加速推进重大项目建设，将有利于巩固今年以来投资企稳的态势，并为下半年的稳投资做好储备、注入动力。值得关注的是，从今年以来的项目进展来看，补短板投资、新型基建投资和区域增长极的投资均表现出了迅猛增长的势头。

华泰证券首席宏观研究员李超指出，高铁、机场、轨交等基建投资项目储备较为充分。预计随着项目继续投放开工，二三季度基建投资增速有望稳中有升。此外，1至5月制造业投资累计同比增长2.5%，未来国家或在高技术制造业方向继续加大投入和财政、信贷、产业政策支持力度。

招商策略研究报告显示，2019年，我国基建审批项目累计投资额持续增长。2019年1至5月，我国基建审批项目累计达到43012个，较去年同期增长8.88%。从金额看，我国基建项目投资额累计达到57001.06亿元，较去年同期增长23.79%，其中交通运输、仓储和邮政审批项目累计投资额为24905亿元，同比增长42.06%，水利、环境和公共设施管理业审批项目投资额为28483.56亿元，较去年同期增长13.71%。

京津冀、长三角、大湾区等交通一体化也在提速。日前，长三角地区主要城市轨道交通扫码便捷出行互通正式开启，长三角交通一体化正迈向更高质量发展期。5月28日，京津冀三省市区域交通一体化统筹协调小组第5次联席会议指出，要加快重大交通基础设施项目落地实施，特别是雄安新区及周边道路建设、冬奥会保障等重点工作。

业内分析认为，在长三角一体化上升为国家战略的元年，短期来看环保和基建的确定性较高。长三角等区域增长极未来几年将加快推进综合交通基础设施互联互通等一系列重点工程。

专项债新政将带动下半年投资升温

业内认为，伴随各地重大项目的落地，以及在日前发布的专项债新规的带动下，下半年基建等重大项目投资将升温。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（以下简称“通知”），允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。

中国银行金融研究所研究员范若滢对《经济参考报》记者表示，今年加大基建投资是我国“稳增长”的重要举措，但由于面临资本金的约束，基建投资增速的改善程度并不明显。专项债新政有利于给重大基建项目带来新增投资，推动基建项目提速和落地。这将更有效地发挥基建投资对经济增长的拉动作用，增强我国经济抵御外部风险的稳定性。

她表示，项目建设是拉动经济增长最直接、最有力、最有效的手段之一。目前各地重大项目密集开工提速，下半年基建投资增速有望持续回升，更大力度地发挥“稳增长”的作用。

中国国际期货股份有限公司研究员汤林闽对《经济参考报》记者表示，相对庞大的项目资金需求而言，专项债的规模毕竟有限，因此相比起直接投资，专项债拉动重大项目投资的方式应该更多是间接性的撬动。以专项债为基础和媒介，撬动庞大的社会资金注入，能更好地促进项目建设。在他看来，专项债新政可以增加国家重点支持的铁路、国家高速公路和支持推进国家重大战略的地方高速公路、供电、供气项目的融资能力。以资本金具有的杠杆作用看，符合条件的项目利用专项债券，可以撬动数倍于专项债规模的资金投入项目。

中诚信国际分析师卞欢指出，专项债新规清晰地划定了重点项目的范围，有利于延续去年政策进一步实现对补短板领域的支持。整体上看，通知的下发将对基建投资产生利多，有望增加全年基建投资增速，促进经济合理运行，以应对经济下行压力，发挥地方债对积极财政政策的加力提效作用。（记者 孙韶华 王璐 实习生 马晓月）

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