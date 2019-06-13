原标题：四部委联合开展互联网网站安全专项整治

近日，记者了解到，中央网信办、工业和信息化部、公安部、市场监管总局四部门于2019年5月至2019年12月，联合开展全国范围的互联网网站安全专项整治工作，对未备案或备案信息不准确的网站进行清理，对攻击网站的违法犯罪行为进行严厉打击，对违法违规网站进行处罚和公开曝光。

此次专项整治的一大特点是加大对未履行网络安全义务，发生事件的网站开办者的处罚力度，督促其切实落实安全防护责任，加强网站安全管理和防护。各地通信管理局、公安机关将根据网络安全法，对落实网络安全义务不到位，发生网页篡改、被植入后门木马、大量公民个人信息被窃取等网络安全事件，以及存在非法获取、出售或提供个人信息等行为的网站，依据情节严重程度，采取约谈主要负责人、停业整顿、关闭网站、注销备案等措施并公开曝光，涉企行政处罚信息将依法纳入市场监管总局国家企业信用信息公示系统予以公示。专项整治期间，各地通信管理局、公安机关还将责令未按照有关规定进行ICP备案、联网备案或备案信息不准确的网站限期整改，对拒不整改的进行清理。公安机关将对非法入侵控制网站牟取利益或从事非法活动，非法提供入侵控制网站工具，买卖网站数据和控制权限，窃取买卖个人信息等违法犯罪活动和网络黑产行为，组织开展专项打击。各地网信部门统筹协调本地区专项整治工作。（记者 张汉青）

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