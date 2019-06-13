四部委联合开展互联网网站安全专项整治

近日，记者了解到，中央网信办、工业和信息化部、公安部、市场监管总局四部门于2019年5月至2019年12月，联合开展全国范围的互联网网站安全专项整治工作，对未备案或备案信息不准确的网站进行清理，对攻击网站的违法犯罪行为进行严厉打击，对违法违规网站进行处罚和公开曝光。
此次专项整治的一大特点是加大对未履行网络安全义务，发生事件的网站开办者的处罚力度，督促其切实落实安全防护责任，加强网站安全管理和防护。各地通信管理局、公安机关将根据网络安全法，对落实网络安全义务不到位，发生网页篡改、被植入后门木马、大量公民个人信息被窃取等网络安全事件，以及存在非法获取、出售或提供个人信息等行为的网站，依据情节严重程度，采取约谈主要负责人、停业整顿、关闭网站、注销备案等措施并公开曝光，涉企行政处罚信息将依法纳入市场监管总局国家企业信用信息公示系统予以公示。专项整治期间，各地通信管理局、公安机关还将责令未按照有关规定进行ICP备案、联网备案或备案信息不准确的网站限期整改，对拒不整改的进行清理。公安机关将对非法入侵控制网站牟取利益或从事非法活动，非法提供入侵控制网站工具，买卖网站数据和控制权限，窃取买卖个人信息等违法犯罪活动和网络黑产行为，组织开展专项打击。各地网信部门统筹协调本地区专项整治工作。（记者 张汉青）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】