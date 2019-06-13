大数据观察：中国创造了人类减贫史奇迹

原标题：中国创造了人类减贫史奇迹（大数据观察·辉煌70年）

数据来源：国家统计局、国务院扶贫办

本版制图：沈亦伶

山高坡陡，四川省巴中市通江县云昙乡木顶寨村，镶嵌在秦巴山区的莽莽群山中。千余村民散居在山腰，绿油油的青花椒长满了山头。

曾经，为了让乡亲们吃上白米饭，祖母张如兰主动让出了自家田。如今，孙子陈治国返乡成立合作社，用青花椒带领乡亲们脱贫奔小康。陈治国一家在木顶寨村，一代接着一代，与贫困作斗争。眼下，这个小山村正向摆脱贫困发起最后的冲锋。

上世纪四五十年代的木顶寨村，民谚这样描写村民的生活：一天两顿苕稀饭，碗里影子照得见，日子就像苦黄连。几乎家家户户用黄荆树叶、米糠、野菜做“糠团”当主食，吃不饱饭的个别村民只好外出要饭。

木顶寨村的情况很有代表性。新中国成立后很长一段时间，我国农村普遍贫困。按当年价现行农村贫困标准衡量，1978年末我国农村贫困发生率高达97.5%，以乡村户籍人口作为总体推算，农村贫困人口规模7.7亿人。

上世纪80年代后期，我国开始实施大规模扶贫开发，开启了人类反贫困历史上“史无前例”的重大一役。木顶寨修通了村道，拉通了电，村民种起了棉花等经济作物。改革开放和扶贫开发好政策为木顶寨解决贫困问题打开了多条出路。

1995年，陈治国的父亲陈述林将家里的7亩地种上了白肋烟，由于栽种有方，1996年他被评为“云昙乡致富能手”。靠种白肋烟，两年后家里就盖了两间新房。

改革开放以来，我国农村居民收入水平持续提高，贫困人口大幅减少，我国农村从普遍贫困走向整体消除绝对贫困。特别是党的十八大以来，我国把扶贫开发摆在更加突出的位置，把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，脱贫攻坚取得了决定性进展，稳步向历史性解决绝对贫困和全面建成小康社会迈进。

2015年，脱贫攻坚战号角吹响，木顶寨村迎来了脱贫致富的春天。长10.6公里、宽4.5米的硬化村道，让村民告别了“晴天一身灰、雨天一身泥”；安全饮水工程让乡亲们在家喝上放心水；农网改造让村民用上了“舒心电”。基础设施改善后，在产业扶贫政策的推动下，村里开始培育青花椒、老鹰茶等脱贫主导产业。

不仅是木顶寨，在全国广大贫困农村，“五个一批”等精准扶贫举措扎实落地。以2018年为例，产业扶贫，重点支持贫困地区贫困农户发展特色种养业，光伏扶贫、电商扶贫等扶贫新模式也稳步推进，带贫减贫机制逐步完善。就业扶贫，全年新增劳动力转移就业259万人；建设3万多个扶贫车间，实现77万建档立卡贫困人口就近就业。教育扶贫，贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件进一步改善，控制辍学力度进一步加大。健康扶贫，专项救治病种扩大到21个，累计救治1000多万贫困人口，贫困患者自付比例进一步下降，贫困地区就医条件得到改善。生态扶贫累计选聘生态护林员50万人。

脱贫攻坚的深入推进和县里一系列创业优惠政策的出台，让在广东务工的陈治国看到了返乡创业的机遇。2018年，依托东西部扶贫协作项目资金，陈治国在云昙乡蒲家坪村和木顶寨村流转荒地，成立专业合作社，建起了青花椒产业园，吸纳了25户贫困户务工。去年，村里的向伟生在产业园务工收入2万元，顺利脱了贫。东西部扶贫协作先富带后富，携手奔小康，充分体现了社会主义制度的优越性。

包村干部、云昙乡副乡长伍天继说，通过精准扶贫，目前全村188个贫困人口已全部脱贫，木顶寨将在历史上首次告别绝对贫困。在我国农村，越来越多的人像木顶寨村民一样实现了千百年来孜孜以求的脱贫梦。2013年至2018年，我国连续6年超额完成千万减贫任务。6年间，全国累计减少贫困人口8239万人，贫困发生率从2012年末的10.2%下降到2018年末的1.7%。中国创造了人类减贫史奇迹。按照世界银行标准，从1981年末到2013年末，我国累计减贫8.53亿人，占全球同期减贫总规模的七成以上。联合国秘书长古特雷斯盛赞：“中国已实现数亿人脱贫，中国的经验可以为其他发展中国家提供有益借鉴”。

眼下，脱了贫的亿万群众马不停蹄，正大踏步奔向小康。“祖辈的苦干，父辈的实干，让我懂得幸福都是奋斗出来的。”陈治国信心满满地说，下一步要带领乡亲们继续发展好特色产业，不仅要脱贫，而且要致富，把日子过得更有滋味。

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 07 版）

(责编：栗翘楚、付长超)