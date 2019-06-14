6月11日，一辆汽车在青海省扎隆沟至碾伯镇公路上行驶。当日，全长50.79公里的青海省道扎隆沟至碾伯镇二级公路全线通车。

扎碾公路起自青海、甘肃两省交界处的扎隆沟口，经扎隆沟、达坂山、寿乐镇，终点至青海省海东市乐都区碾伯镇。这条公路的建成通车，将改善沿线贫困地区的交通条件，成为连通青海东部城市群的交通纽带。

新华社记者 张宏祥摄

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 04 版）

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