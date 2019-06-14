原标题：国际油价13日上涨

新华社纽约6月13日电（记者罗婧婧）国际油价13日上涨。

截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨1.14美元，收于每桶52.28美元，涨幅为2.23%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.34美元，收于每桶61.31美元，涨幅为2.23%。

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