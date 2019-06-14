当地时间6月12日，吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，颇具中国特色的尚斯书店里气氛热烈，白发苍苍的老人、朝气蓬勃的学生、带着孩子的父母正翘首期盼着一场新书发布会。
同时发布的新书有三本：尚斯出版社的吉尔吉斯文版《习近平讲故事》、《论语诠解》与《孔子家语通解》。上合组织前秘书长、吉尔吉斯斯坦国会议员伊马纳利耶夫在致辞中强调：对吉尔吉斯斯坦而言，这三本书非常重要。
吉尔吉斯斯坦外交学院教授凯麦尔·巴比依夫表示，习近平主席主张维护世界和平与发展，提出构建人类命运共同体理念，呼吁要为人类福祉作出更大贡献。“习主席在讲话中经常提到各种典故、故事，《习近平讲故事》可以帮助读者更好地学习领会习近平主席的思想精髓和贯穿其中的立场、观点、方法。这本书的出版大大满足了吉国读者的需要。”
尚斯国际出版集团行政总裁穆平告诉本报记者，近年来，他发现在俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯等国，有很多习近平主席的“粉丝”。因此，出版社在莫斯科联合一些热心研究中国问题的学者成立了研究出版小组，专门选择与习近平主席相关的图书。尚斯出版社去年推出了俄文版《习近平讲故事》，市场反馈很好，吉尔吉斯斯坦学者强烈要求出版吉文版。
日前，《习近平谈治国理政》吉文版在比什凯克发行。奥通巴耶娃国际基金会主席道格杜尔古丽·肯迪尔巴耶娃表示，她读完《习近平谈治国理政》，为其中的智慧和思想折服。吉文版《习近平讲故事》是非常好的“拓展资料”，打开了一扇深入了解中国的窗口，能够为吉国读者“解渴”，也体现了两国民间文化交流的热度。
（本报比什凯克6月13日电）
《 人民日报 》（ 2019年06月14日 03 版）
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