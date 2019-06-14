中国去年继续成为第二大外资流入国

总部位于日内瓦的联合国贸易和发展会议（贸发会议）12日发布的年度报告显示，2018年全球外国直接投资（FDI）连续第三年下滑，但中国吸引外资总量逆势上涨，继续成为全球第二大外资流入国。
当天发布的《2019年世界投资报告》说，受美国税改政策以及部分经济体加强外资项目审查的影响，去年全球外国直接投资总额为1.3万亿美元，较2017年减少13%，连续第三年出现下滑。
贸发会议秘书长穆希萨·基图伊表示：“外国直接投资继续困在危机后的低点。这对国际社会应对贫困和气候危机等迫在眉睫的全球挑战来说，不是个好兆头。”具体来看，2018年流入发达经济体的FDI总额减少27%，降至2004年来最低。其中，美国税改导致美国跨国公司海外资本回流美国，致使去年欧洲吸引外资总量减半；而受“脱欧”影响，英国外资流入也大幅减少了36%；另外，美国FDI流入量也缩水9％至2520亿美元，但美国仍是全球最大外资流入国。
报告显示，2018年中国FDI流入量增长近4%，达约1390亿美元，继续成为全球第二大外资流入国。贸发会议投资和企业司司长詹晓宁表示，中国投资环境的进一步开放和便利化，是中国保持对外资吸引力的主要原因。（据新华社日内瓦6月12日电 记者凌馨）
《 人民日报 》（ 2019年06月14日 06 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】