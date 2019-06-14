5月我国吸收外资增幅明显 彰显外国投资者对中国市场的坚定信心

原标题：5月我国吸收外资增幅明显

6月13日，记者在商务部新闻发布会上了解到， 1-5月全国新设立外商投资企业16460家，实际使用外资3690.6亿元人民币（下同），同比增长6.8%，持续保持平稳增长。其中，5月当月实际使用外资638.3亿元，同比增长8.5%。商务部新闻发言人高峰表示，这充分显示了外国投资者对中国经济和中国市场的坚定信心。

从投资领域来看，前5个月高技术制造业和高技术服务业投资均呈较大增幅。高技术制造业实际使用外资417亿元，同比增长23.2%。高技术服务业实际使用外资633.1亿元，同比增长68.9%。

从投资区域来看，中西部地区、自贸试验区吸收外资继续稳步增长。1-5月，中部地区实际使用外资254.4亿元，同比增长5.2%，西部地区实际使用外资285亿元，同比增长25.2%，自贸试验区实际使用外资同比增长7.4%，占比为11.9%。

另外，主要投资来源地投资增长态势良好。前5个月，香港地区、韩国、日本、美国、英国、德国对华投资分别增长3.7%、88.1%、18.9%、7.5%、9.2%和100.8%；欧盟实际投入外资金额同比增长29.5%。

“从投资来看，中国依然是全球最具吸引力的投资热土，中国已经形成了较为完备的基础设施、配套产业体系，营商环境正在不断优化，消费市场正在不断升级、前景十分广阔。” 高峰说。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受《经济参考报》记者采访时表示，这些数据变化反映出我国对外资的吸引力正在不断增强。虽然面临激烈的国际引资竞争，但中国有持续增强的高水平产业配套能力，有高素质的人力资源，有不断优化的营商环境，有巨大的市场潜力，这些都为我国更高水平地利用外资创造了条件。

在进一步稳外资方面，还有多个利好政策正在赶来。日前，国家发展改革委副主任宁吉喆在答记者问时表示，将采取措施创造更加开放、友好的外商投资环境。6月底前，出台2019年版外商投资准入负面清单，负面清单只做减法、不做加法。还将出台2019年版鼓励外商投资产业目录，特别对中西部地区会有进一步鼓励政策。

盘古智库高级研究员吴琦在接受《经济参考报》记者采访时表示，稳外资要坚持两手抓，一手加快优化外商投资环境，在市场准入负面清单方面加大力度，推动外商投资向更多产业领域，更广市场范围，更大投资规模延展，加强重大外资项目服务。另一手是持续优化公平市场环境，构建法治化、市场化的营商环境制度框架，赋予国资、外资公平竞争的机会和权利，保障外商投资权益，提升国际竞争力和对国外投资者的吸引力。（记者 王文博）

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