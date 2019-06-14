原标题：国资委确定央企经营目标： 2019年度净利润比上年增长9%

国务院国资委日前与中央企业签订经营业绩责任书，明确了2019年度中央企业净利润目标比上年增长9%。

国资委党委书记、主任郝鹏在责任书签订仪式上表示，中央企业要扎实做好自己的事，全力以赴稳增长，切实防范化解重大风险，努力实现高质量发展，切实发挥好国民经济持续健康发展的“稳定器”作用，彰显中央企业的责任担当。

他在仪式后的央企座谈会上说，今年以来，中央企业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照国资委党委工作要求，积极应对复杂外部形势，采取了一系列扎实有效措施，经济效益总体保持稳定增长，运营质量持续提升，国际化经营稳步推进，党的建设明显加强，为完成全年各项工作任务打下了良好扎实基础。

来自财政部的数据显示，1至4月份，全国国有及国有控股企业主要经济指标继续保持增长态势，其中中央企业实现营业总收入109784.2亿元，同比增长6.7%，税后净利润5789.7亿元，增长14%。（记者 王希）

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