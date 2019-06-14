北京会场主题展精彩亮相2019全国双创活动周

原标题：2019年全国大众创业万众创新活动周 北京会场主题展精彩亮相

2019年全国大众创业万众创新活动周北京会场主题展于6月13日在中关村国家自主创新示范区展示中心拉开帷幕。本次展览以“汇聚双创活力，澎湃发展动力”为主题，以服务创新创业者为主线，全面展示北京建设全国科技创新中心的最新成果和显著成效，体现北京高精尖产业发展和硬科技孵化上水平、科技与实体产业融合发展上水平、创新创业国际化上水平和良好的双创生态，打造双创升级版典范，以创新引领高质量发展。

主题展以中关村国家自主创新示范区展示中心整馆为展示区域，总面积约18000平方米，其中东区约10000平方米，西区约6000平方米，展馆西门外场地约2000平方米。主题展分为创新引领、创新要素、创新源头、双创生态、京津冀协同创新、开放融合、科技惠民七大展区，参展项目涵盖了人工智能、生物健康、智能制造、新材料、智能交通、节能环保与新能源等产业领域，参展企业300余家，展品300余件，各类科技服务机构130余家。馆外主要用于展示智能扫地车、微型卡丁车等体验型设备。

“双创周”七大展区亮点纷呈

创新引领展区重点展示北京“三城一区”（中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城、北京亦庄经济技术开发区）和中关村十六园的新一代信息技术、生物健康、人工智能、集成电路、节能环保等领域产业领军企业和创新产品，系统总结北京市贯彻落实新发展理念，推动关键核心技术突破、加速科技成果向现实生产力转化、发展高精尖产业、引领产业向中高端迈进、培育经济新动能等方面取得的系列成绩，彰显科技创新对经济社会发展和民生改善的支撑引领作用。

创新要素展区重点展示大企业、高校、科研院所、社会组织、科技金融等创新主体在创新创业方面的概况，充分体现北京市及中关村在提升创新体系效能、建设创新创业政策体系与高水平双创服务体系等方面取得的系列成绩。中关村示范区作为我国最具吸引力的创新创业中心之一，通过持续构建“要素聚合、主体协同、文化融合、环境友好”的创新创业生态系统，为不同成长阶段的科技型企业提供了原创技术、高端人才、创业投资、孵化服务、科技中介、创新创业政策等核心要素，形成了科技研发、成果转化、创业孵化、产业化的全要素全链条服务体系，为全国科技创新中心建设和构建高精尖经济结构提供重要支撑。

创新源头展区重点展示中关村示范区技术转移平台服务科技成果转化和产业化的能力，突出平台在促进高校、科研院所和企业科技成果转移转化方面取得的成效，体现北京作为原始创新策源地和自主创新主阵地的定位。

双创生态展区重点展示硬科技孵化器、创新型孵化器、海外人才创业园、创投机构、银行、知识产权机构、律师事务所、会计师事务所、猎头公司等创业服务机构围绕创新创业形成的生态体系，突出高成长小微企业创业项目，体现科学家、投资人、创业者、服务机构等各类创新创业要素集聚的良好双创生态环境。

京津冀协同创新展区重点展示北京市在津冀两地重点合作园区企业的新技术、新产品，体现北京市贯彻落实京津冀协同创新战略的新成效。

开放融合展区通过开展高校、科研院所、中关村国家自主创新示范区各分园、行业协会等举办的科技成果转化对接、分园产业政策推介、优秀项目路演等活动30余场，让创新创业主体唱主角，促进科学家、投资人、企业家、创业者、技术经理人等交流合作，体现北京市在推动高校院所科技成果转化落地及提升营商环境方面的举措，营造开放融合的良好氛围。

科技惠民展区重点展示服务于提升城市功能、改善生态环境、保障公共服务、提高医疗水平、丰富文化生活等方面的惠民项目，进一步体现双创成果惠及百姓民生。

2018年中关村“双创”成果丰硕

近年来，中关村国家自主创新示范区全面深化创新改革，升级双创服务，聚合高质量发展新动力，融合汇聚发展新动能，开放创新合作水平不断提升。2018年，中关村示范区高新技术企业实现总收入5.9万亿元，同比增长11%；其中实现技术收入1.1万亿元，同比增长19.4%。2018年，在中关村开展投资的天使创投机构数量达1832家，天使投资和创业投资案例2209起，其中创业投资案例1745起，投资金额2406.65亿元，占全国的35.49%。2018年，57家示范区企业主持和参与的54项（通用项目）成果获得2018年度国家科学技术奖励，其中获国家科学技术进步奖42项，占国家进步奖通用项目的30.7%；获国家技术发明奖12项，占国家发明奖通用项目的24.5%。示范区围绕人工智能、高端芯片等前沿领域积极探索，涌现出具有全球竞争力的原创技术、硬科技。示范区不断完善创新创业生态系统，创新体制机制，依托新型研发机构、重大科技项目、全球创新大赛等，加快全球创新团队、优质创新项目等全球高端创新资源在示范区集聚。中关村管委会持续加强海外联络工作战略布局和海外协同创新资源生态体系建设，为示范区企业在海外开展技术合作打造广阔平台，推动全球创新资源互联互通。

数据来源：中关村管委会

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 08 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)