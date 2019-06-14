央地密集出台新一轮知识产权发展规划

国家知识产权局近日印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2019）》并列出任务清单，从7个方面确定18项具体重点任务。《经济参考报》记者获悉，包括浙江、江苏、海南等在内的多地正密集出台知识产权发展规划，其中加强知识产权侵权行为打击力度，构建知识产权授权、确权、维权于一体的协同保护体系成为重点。同时，知识产权金融创新也正加码升级，知识产权质押融资、证券化等将迎突破。
近期，中央层面针对知识产权发展的部署明显提速。上述指引提出，将搭建适应知识产权高质量发展的指标体系、政策体系和统计体系，到2019年底，我国将进一步提升知识产权创造质量、保护效果、运用效益、管理水平、服务能力和国际影响力。此前，国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室还印发了《2019年地方知识产权战略暨强国建设实施工作要点》，为地方知识产权工作提出具体实施办法。
武汉科技大学金融证券研究所所长董登新在接受《经济参考报》记者采访时表示，我国正处于由知识产权大国向知识产权强国迈进的重要节点，未来要聚焦高质量发展，不仅要注重知识产权数量，还要提升知识产权价值，提高知识产权转化运用水平。
针对知识产权发展中存在的短板，多地正展开新一轮布局。近日，浙江杭州高新区知识产权综合服务中心启用，形成集快速授权、确权、维权于一体的知识产权协同保护体系。江苏江北新区大力推动国际知识产权成果转化和项目落地，规划建设全国首个国际知识产权金融创新中心。海南将筹划建立以知识产权证券化为导向的知识产权交易中心，推动更多知识产权证券化产品成功发行。
董登新表示，随着经济转型和产业升级，知识产权的价值也愈加凸显。对于缺乏抵押物的创新型企业，尤其是民营小微企业来说，知识产权保护和运用不断落到实处，有利于盘活知识产权资产，缓解融资难问题。下一步，还需进一步完善法律制度，尤其是加大对知识产权侵权行为的惩罚力度。同时，在知识产权估值方面，建立更加专业的机构，促进知识产权资源开发利用。（记者 汪子旭）
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