人民时评：5G打开巨大发展空间

作为全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，5G将推动传统行业转型、数字经济创新

正是在领先技术的支持下，加上全球最大的用户规模、巨大的4G网络、丰富的移动互联网应用等明显优势，5G牌照的发放可谓瓜熟蒂落

中国的5G牌照发放，既让国内亿万消费者共享5G发展成果，也是外资企业参与中国5G市场、分享中国发展成果的机会

近日，我国正式发放5G牌照。工业和信息化部批准中国电信、中国移动、中国联通、中国广电经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”，这意味着这四家运营商可以正式建设并运营5G网络，标志着中国通信行业进入了5G时代。中国也由此成为全球最早将5G商用服务落地的国家之一。

5G看起来只是通信技术的又一代演进，但人们对它的期待比以往任何一次技术更新换代都要强烈。1G打电话，2G发短信，3G看图片、听音乐，4G在线直播……每一代通信技术都在前一代的基础上不断演进，但5G并不是在4G基础上的简单改变，5G打破了信息传输的空间限制，能够实现的应用场景不受想象力限制。用手机下载一部1G大小的电影只需要3秒，这种比4G快100倍的上网速度仅仅是5G“大宽带”特点的体现。

依靠更高速率、更大连接、更低时延的特性，5G不仅解决人与人的通信问题，而且能实现人与物、物与物的万物互联。在5G网络中，虚拟现实、增强现实、8K高清视频，以及无人驾驶、远程医疗、智能家居等，将真正走向成熟应用。人们相信，作为全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，5G将推动传统行业转型、数字经济创新，成为未来十年乃至更长时间内的发展新引擎，更好地支撑和服务数字中国建设，促进经济社会发展。

在全球各国加速5G商用的趋势下，5G在中国的落地水到渠成。中国通信行业引领全球的技术积累促成了这种水到渠成。截至2018年12月28日，中国5G专利申请数量全球第一，处于全球公认的领先梯队。从1G落后、2G追随、3G突破、4G同步，到如今5G领先，中国通信技术行业的进步成为中国科技发展的一个缩影。就在5G领域，中国企业已埋头进行了近10年的创新布局和持续投入；它并非一蹴而就，而是源于几十年的追赶和全球化历练。正是在领先技术的支持下，加上全球最大的用户规模、巨大的4G网络、丰富的移动互联网应用等明显优势，5G牌照的发放可谓瓜熟蒂落。人们对此也有足够的信心：2019年作为中国5G商用元年，将成为5G应用的良好开端。

让5G发挥好新引擎动力，关键要做大做强产业，发挥产业支撑作用。有报告预测，到2025年，5G将带动我国直接和间接总经济产出35.4万亿元，拉动300万个新增就业。如何将美好前景变为现实？如同工信部负责人所说，企业要以市场和业务为导向，积极推进5G融合应用和创新发展，聚焦工业互联网、物联网、车联网等领域，为更多的垂直行业赋能赋智，促进各行各业数字化、网络化、智能化发展。此外，面对旺盛的5G行业应用需求及5G商业合作模式的改变，需要包括运营商、设备厂商以及终端厂商在内的产业链每一环进行深入协作和沟通，优化网络体验，构建健康、完整的产业生态。

5G标准是全球业界共同制定的国际标准，5G技术是全人类倾注心血和资源的创新之作。就像中国企业的5G技术服务全球一样，中国的5G牌照发放，既让国内亿万消费者共享5G发展成果，也是外资企业参与中国5G市场、分享中国发展成果的机会，进而共同致力于将科技造就的美好生活赋予全世界所有人。

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 09 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)