大众创业万众创新活动周启幕

本报杭州6月13日电 （记者江南）6月13日，2019年全国大众创业万众创新活动周在浙江杭州拉开帷幕。本届“双创”活动周以“汇聚双创活力、澎湃发展动力”为主题，设杭州“梦想小镇”主会场和北京会场，全国各省、自治区、直辖市、计划单列市和新疆生产建设兵团同步举办系列活动。
举办“双创”活动周，是国务院按照创新驱动发展战略要求，把大众创业万众创新引向深入的具体举措。自2015年首次举办以来，先后在北京、深圳、上海和成都成功举办四届。目前，“双创”活动周是我国规格最高、影响力最大的“双创”品牌活动之一。杭州作为本届“双创”活动周主办城市，在持续一周的时间内，将举办启动仪式、主题展示、筑梦服务站、小镇创客厅、天天“新物种”、特色小镇体验行等重点活动，集中展示全国各地特别是浙江省、杭州市创新创业创造的最新成果、最新成效、最新突破。
《 人民日报 》（ 2019年06月14日 12 版）
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