伦敦科技周看好亚洲科技市场

6月10日至14日，一年一度的伦敦科技周在伦敦举行，其间一场名为“英国亚洲科技动力会展”的论坛备受瞩目。论坛聚焦亚洲与英国科技创新合作的活动，与会者就亚洲市场在科技发展、吸引投资、创新合作等方面进行了探讨。与会者一致认为亚洲地区在近年来科技发展迅速，未来潜力巨大。

当前，人工智能、大数据、金融科技、智慧城市等新技术、新理念已逐步走出实验室，与人们的生活密切结合并显示出巨大应用价值，改变着商业和社会运行模式。与会者表示，中国、印度尼西亚、新加坡等国家在人工智能布局方面已取得积极进展，在合理使用大数据的前提下，人工智能可实现进一步突破。东盟也出台了智慧城市网络倡议等一系列政策，促进科技创新发展。

在亚洲迅猛发展的科技创新活动中，中国无疑扮演着重要角色。在论坛上，英国《金融时报》编辑詹姆斯·金格表示，中国正在成为全球科技孵化的核心地区。“如今，中国的独角兽企业已超过美国，中国初创公司展现出了巨大活力，得到政府的政策支持，并受到国际资本的青睐，这一发展势头不会受中美贸易摩擦的影响。”

中国科技创新环境受到参会嘉宾赞赏。新加坡人工智能初创公司“神经湾”联合创始人安娜贝尓·郭表示：“中国政府积极主动制定人工智能发展路线，出台了诸多有利政策。”

麦肯锡合伙人斯瓦尔娜·拉玛纳坦在分析亚洲国家城市流动性时谈到，在清洁能源、智能电网、自动驾驶以及共享经济等方面，中国已走在世界前列，值得其他国家借鉴。

英国外交和联邦事务部亚太事务国务大臣马克·菲尔德在论坛上表示，科技正在改变人们的生活和工作方式，英国政府希望与亚洲国家建立长期的合作伙伴关系，将科技发展的成果最大化，不断在新领域取得突破，同时共同应对挑战。“英国政府承诺在2040年实现车辆零碳排放目标。英国鼓励电动汽车发展，而中国是电动汽车的主要生产者，是英国的合作伙伴。”菲尔德强调。

当天，南京江北新区和来自广州的初创企业也在论坛上进行了展示。英中贸易协会大伦敦地区和科技主管马克·海德里表示，英中政府机构和私营部门在科技和创新领域各种形式的合作不断涌现，希望未来合作之路越走越宽。

（本报伦敦6月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 17 版）

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