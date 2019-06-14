原标题：中国依然是全球最具吸引力的投资热土

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商务部6月13日发布的数据显示，1-5月全国新设立外商投资企业16460家，实际使用外资3690.6亿元人民币，同比增长6.8%；5月当月实际使用外资638.3亿元人民币，同比增长8.5%。

“从投资来看，中国依然是全球最具吸引力的投资热土。”商务部新闻发言人高峰在商务部例行新闻发布会上表示，这充分显示了外国投资者对中国经济和中国市场的坚定信心。

继续看好中国，外商投资稳定增长亮点多

日前，德国巴斯夫在广东湛江投资的新型一体化基地首批装置投产，新装置采用自动化包装、高科技控制系统和自动导引车辆等各类先进技术，智能制造理念将全面落户这一基地。

广东的一体化基地预计总投资额高达100亿美元，将成为巴斯夫在全球的第三大一体化生产基地，仅次于德国路德维希港和比利时安特卫普基地，将是巴斯夫迄今为止最大的海外投资项目。“签署首份谅解备忘录还不到一年，我们即宣布巴斯夫计划在湛江新型一体化基地兴建首批生产装置，目前项目正在快速推进。”巴斯夫亚太区（职能管理）总裁、大中华总裁兼董事长柯迪文表示。

巴斯夫的大手笔投资是具有代表性的。数据显示，2018年中国制造业实际利用外资达412亿美元，比上一年增长22.9%。今年前5个月，制造业实际使用外资1128.9亿元人民币，同比增长12.4%。

“中国已经形成了较为完备的基础设施、配套产业体系，营商环境正在不断优化，消费市场正在不断升级、前景十分广阔。”高峰指出了中国对外资的吸引力所在。

今年前5个月，我国实际使用外资持续保持平稳增长的同时，呈现出以下诸多亮点：高技术制造业和高技术服务业投资均呈较大增幅，高技术制造业实际使用外资417亿元人民币，同比增长23.2%；高技术服务业实际使用外资633.1亿元人民币，同比增长68.9%；中西部地区、自贸试验区吸收外资继续稳步增长；主要投资来源地投资增长态势良好，韩国、日本、美国、英国、德国对华投资分别增长88.1%、18.9%、7.5%、9.2%和100.8%。

中国自美进口连续五个月下降

“我们已经多次强调，中方坚决反对美方的单边主义、霸凌主义的做法，对于贸易战的立场，我们是一贯的、明确的。我们不想打，但也不怕打。如果美方一意孤行，继续升级贸易摩擦，我们将奉陪到底。”高峰在例行新闻发布会上明确表示。

根据中国海关的统计，今年前5个月，中美贸易总值为1.42万亿元，下降9.6%，占我外贸总值的11.7%。中国自美国进口495.7亿美元，同比下降了29.6%，今年以来已经连续5个月下降。

“受美国单方面升级贸易摩擦的影响，美国的产品竞争优势下降，企业预期不稳，正常的经营活动受到干扰。”高峰在回答本报记者提问时指出，“这种情况再次说明，贸易战没有赢家，对美国经济和世界经济都可能带来衰退性影响。”

今年以来，面对复杂的外部环境，我国外贸进出口保持稳中有进的发展势头。根据海关统计，1-5月我国进出口12.1万亿元，同比增长4.1%。国际市场布局更加多元，与“一带一路”沿线国家贸易规模进一步扩大，进出口增长9%，高出全国整体增速4.9个百分点，占我外贸总值的28.8%，比重提升1.3个百分点。与欧盟、东盟、俄罗斯和巴西进出口分别增长11.7%、9.4%、10.0%和11.2%。

“我想再次强调，美方动用国家力量打压中国企业，泛化国家安全概念、滥用出口管制等措施，是典型的扭曲市场行为，我们对此坚决反对。”高峰表示，美方的做法不仅损害了中国企业的合法权益，也对全球产业链、供应链安全造成了巨大的冲击，严重干扰企业间正常的国际贸易活动，将给包括美国企业在内的各国企业带来极其不利的影响。

做好自己的事，为稳定发展奠定坚实基础

“面对世界经济增长和国际贸易有所放缓的大环境，我国经济稳中向好、长期向好的大趋势没有变。”海关总署综合统计司司长李魁文指出，今年前5个月，我国外贸进出口延续平稳增长的良好态势。

数据显示，今年前五个月，我国出口商品结构持续优化。机电产品出口3.8万亿元，增长5.1%，占出口总值的58.4%。其中，集成电路、电动机及发电机等产品出口分别增长25.1%、7.6%；七大类劳动密集型产品保持竞争优势。国内区域布局更加均衡，中部和西部地区出口增长14.7%，占比提高1.3个百分点至17.6%，东部地区出口增长4.4%，占比82.4%。

李魁文表示，我国经济发展韧性强、潜力大、后劲足的基本面没有变，特别是稳外贸、稳外资等一系列政策措施的成效逐步显现，营商环境不断优化，这为我国外贸发展奠定了坚实基础。

“中国会进一步优化营商环境，保障各类企业的合法权益，维护以契约精神为基础的市场秩序。”高峰告诉记者，中方一直欢迎外国企业来华投资兴业，也鼓励双方企业基于市场化原则开展平等互利的合作，中方依法保护在华外资企业的合法权益。同时，外国企业在华开展经营活动，应该遵守中国的法律法规，也要注意维护中国企业以及中国消费者的正当合法权益。

日前举行的国务院常务会议定了三件大事——部署加快建设社会信用体系构建相适应的市场监管新机制；决定进一步推进通关便利化，持续优化口岸营商环境；要求更大力度对外开放，促进进出口多元化发展。

截至今年5月，我国进口和出口整体通关时间已提前实现比2017年压缩一半的目标，通关成本显著降低。下一步，将按照推动更高水平对外开放的要求，继续简化一体化通关流程，大幅压缩通关时间；以企业为主体，拓展多元化国际市场，有利于促进外贸稳中提质和经济平稳运行。

“当前保护主义阴云笼罩，中国持续推进贸易便利化，是对多边框架下各方达成协定的尊重，彰显了负责任大国的担当。”对外经贸大学国际经济研究院副院长庄芮指出。

（本报北京6月13日电 本报记者 张翼）

(责编：庄红韬、杨曦)