商务部最新数据显示：上合组织经贸成就令人瞩目

本报北京6月13日电 （记者王俊岭）6月13日，商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示，上合组织成立18年以来，在经贸领域取得了令人瞩目的成就。

贸易快速增长。2018年，我国与上合组织成员国贸易总额达到了2550亿美元，同比增长17.2%，高于我国整体外贸增速超过7个百分点。

投融资成果丰硕。截至2019年4月底，我国对上合组织成员国各类投资总额超过870亿美元，多个大型能源、矿产和工业制造项目顺利推进。我国在上合组织成员国工程承包累计合同额达到2378亿美元，一大批公路、输变电线和油气管道工程成为具有区域带动性项目。

互联互通进展明显。《上合组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》已经生效实施，中吉乌公路全线贯通，中国—中亚天然气管线和中哈、中俄原油管道建成运营，中欧班列常态化高效运行，上合组织区域内初步形成了涵盖公路、铁路和油气管道的复合型基础设施网络，为成员国之间进一步提升经贸合作水平奠定了坚实的基础。

与此同时，中国与相关国家双边经贸关系也日益紧密。

中国和吉尔吉斯斯坦关系稳定发展，经贸合作成果显著，双边贸易蓬勃发展。2018年，中吉贸易额为56.1亿美元，中国连续多年是吉尔吉斯斯坦的第一大贸易伙伴。近年来，吉尔吉斯斯坦农产品对华出口迅速增长，2018年达到了1315万美元。截至2019年4月底，中国对吉各类投资存量超过了27.5亿美元，已经成为吉尔吉斯斯坦最大的投资来源国，中资企业在当地实施的公路、输变电、电场改造等项目，推动吉尔吉斯斯坦实现能源独立、道路畅通，促进了当地的经济发展。

在和塔吉克斯坦经贸合作方面，当前中塔关系正处于历史最好时期，两国经贸合作成效显著。商务部数据显示，2018年，中塔贸易额为15.1亿美元，我国是塔第三大贸易伙伴。塔吉克斯坦的樱桃、杏干、杏仁、核桃等农产品实现对华出口，满足了中国消费者多样化的消费需求。截至今年4月底，中国对塔各类投资存量超过20.3亿美元，已成为塔吉克斯坦最大的投资来源国。在塔注册的中资企业超过300家，实施的输变电、纺织和农业园、炼油厂、采矿厂等项目填补了当地相关产业的空白，助力塔从“农业工业国”向“工业农业国”转变。

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