“一带一路”架起中吉友谊桥

多年来，在中吉两国元首关心和引领下，共建“一带一路”在吉尔吉斯斯坦落地生根，结出累累硕果。身居其中，华侨华人是见证者、参与者，也是受益者。他们深有感触，其中大有故事。

不可替代的优势

6月13日下午，由吉尔吉斯斯坦政府和中国商务部共同举办的吉中经贸合作论坛在比什凯克达玛斯宾馆举行。数十家当地企业和上百家中国企业参加论坛。现场，吉中双方企业签订了近20份项目合作协议。

其中，FTZCOC海外仓中亚物流产业园区董事长李全军拿到5个项目合作协议。

“我们有不可替代的优势。”在吉生活了23年的李全军自信满满地说，“一带一路”倡议提出以来，越来越多的中国企业带着商品、资金和技术走出国门，给华侨华人提供了施展拳脚的大把机会。

除了经商，李全军在办媒体上也颇有建树。在吉尔吉斯斯坦，《丝路新观察报》知名度颇高。

“这份报纸是中吉友好交流的重要平台！”问及办报的初心，李全军直言，“讲述一个全面真实的中国，华侨华人谙熟两国的话语体系，优势不可替代！”

为“一带一路”铺路架桥

比什凯克电厂改造、杰鲁伊金矿建设、中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆工程……谈及近年来在吉承包的基建工程，巴登工程有限公司总经理路康直言“数不清”。

“‘一带一路’倡议提出后，我将事业重心转向基建，为联通‘一带一路’铺路架桥。”路康表示，共建“一带一路”，基础设施的互联互通是基础，是优先领域。这对于多山的吉尔吉斯斯坦更是如此。

近年来，在多家中国基建公司的参与下，中吉乌公路已成为跨越高山的国际运输大动脉，天堑变通途的梦想正在实现。中吉双方还在积极推进新北南公路、比什凯克市政路网改造等交通项目。

马那特是中亚邮政公司总裁。点开中亚邮政公司官网，邮寄、代购和咨询业务的俄语标识一目了然。

“我们主要负责中国与欧亚经济联盟成员国之间的物流往来，‘一带一路’覆盖到所有欧亚经济联盟成员国，给我们带来更大的发展空间。”马那特表示，贸易畅通是民心相通的基石，我们也在为“一带一路”民心相通“铺路架桥”。

(责编：栗翘楚、杨曦)