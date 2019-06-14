原标题：金沙滩 | 中美经贸摩擦的这些问题你真的清楚吗？（之十）

美方不断升级中美经贸摩擦，美国对中国实行贸易霸权主义和各种封锁打压，无疑会对我国国内企业的生产经营以及人们的消费和预期产生不利影响，增加经济下行的压力。但是，如果我们不囿于短期经济增长的波动，不困于一城一地的得失，而是用全局、长远和根本的观点看待中美经贸摩擦对中国经济的影响，就会得出这样的结论，即：影响总体可控，向好趋势不变，综合优势明显，调控手段充足，是挑战更是机遇。中国经济蓬勃向前向上的强劲势头，是美国一些政客根本奈何不了的。

影响总体可控。当前，我国的出口依存度为18%，较2013年下降了6个百分点，出口对中国经济增长的影响在逐渐变小。今年以来，面对世界经济增长和国际贸易有所放缓的大环境，中国经济开局良好，主要经济指标保持在合理区间，中国的经济结构在优化，发展方式在转变，质量效益在提升，稳中向好态势更趋明显。中美贸易摩擦似乎会影响公众预期，使投资者做出非理性选择。但实际上自2018年以来，在中央稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期一系列政策干预下，资本市场总体稳定。

加征关税似乎会打击外商来华投资信心，甚至迫使已经投资的企业逐步迁出中国。但从我国吸收外资来看，今年一季度新设立外商投资企业9616家，实际使用外资2422.8亿元，同比增长6.5%。显然，外资并没有因为中美经贸摩擦而减少投资，中国依然是世界上最具价值的投资市场之一。

中美经贸摩擦似乎会影响公众预期，使投资者做出非理性选择。但实际上自中美经贸摩擦以来，在中央稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期一系列政策干预下，资本市场总体稳定。中国可用的政策工具是多种多样的，不要低估中国应对风险挑战的能力和经验。

向好趋势不变。虽然中美经贸摩擦给我国经济增加了新的变数，但是我国经济发展长期向好的基本面没有变，持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。中国有近14亿人口、9亿劳动力、1.7亿受过高等教育和拥有技能的人才资源、全球最大的中等收入群体、1亿多个市场主体，这些都是中国经济平稳健康可持续发展的支撑条件。

中国作为世界第一制造业大国，拥有独立完整的工业体系和国民经济体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类全部工业门类的国家，这也极大增加了应对外部冲击的韧性和回旋余地。

内需主导型的经济发展模式成为抵御外贸风险的有力武器。近几年的经济结构调整使我国成功转变为内需主导型的经济发展模式，经济增长主要靠内需拉动。2018年内需对经济增长贡献率达108.6%，其中最终消费贡献率达76.2%，消费已经成为拉动经济增长的主引擎。

以战略性新兴产业、分享经济等为代表的新动能不断壮大，为经济发展注入新的活力。2018年，中国的研发投入全球排名第二，约占经济总量2.18%。当年，我国高技术制造业和装备制造业投资分别增长16.1%和11.1%，高技术制造业和装备制造业增加值同比增长11.7%和8.1%，占规模以上工业增加值的比重分别达到13.9%和32.9%。大规模的研发投入推动了创新资源加速成长，经济呈现出高质量发展的良好态势。

综合优势明显。从时间、空间、制度优势的三重叠加来看，我国作为一个发展中的社会主义大国，经济发展具有突出优势。一是在工业化和城镇化的进程中，生产要素由农业向工业转移，各个经济部门和各项社会事业，均将出现全面的爆发式增长，这是后发经济体转型升级的一般规律。二是大国的人口优势、空间优势、内需优势、资本积累优势，将提供显著的韧性、潜力与回旋余地。三是社会主义与市场经济相结合，能充分调动各方积极性、使各种资源有效利用，具有超越其他经济模式的优势。这三要素叠加的优势造就了中国经济的奇迹，这种优势在扩大而不是减小。

调控手段充足。进入新时代，我们坚持以新发展理念为指导，以推进高质量发展为主题，以供给侧结构性调整为主线，不断创新完善宏观调控，取得了宝贵经验，形成了政府和市场结合、短期和中长期结合、总量和结构结合、国内和国际统筹、改革和发展协调的完备的宏观调控体系，有效应对了各种风险挑战，确保经济始终运行在合理区间内。现在，无论是财政政策、货币政策、收入政策，还是产业政策、科技政策、投资政策等，都存在充足空间。

是挑战更是机遇。当今世界正面临百年未有之大变局。面对中美经贸摩擦的严峻挑战，中国共产党坚强领导、集中力量办大事的政治优势将进一步突显，凝聚起万众一心、众志成城的民族精神，把危机转化为发展的机遇，把发展压力转化为高质量发展的动力。要更加坚定不移全面深化改革，坚持高质量发展，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革；坚持高水平对外开放，构建起全面开放新格局。中美经贸摩擦使我们更加清醒地意识到，我国在关键核心技术领域还存在突出的短板，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的，必须把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中，不断加大对关键技术领域的投入和研发，汇聚更多高端人才，提升科技创新能力，摆脱核心技术受制于人的困境。要顺应第四次工业革命发展趋势，把握数字化、网络化、智能化发展机遇，探索新技术、新业态、新模式，探寻新的增长动能和发展路径，努力在新技术领域走在世界前列，增强抵御各种风险和挑战的能力。（来源：“金沙滩论坛”微信公众号 作者：金沙滩）

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