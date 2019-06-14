国家统计局：物价保持稳定有较好的基础

人民网北京6月14日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日下午召开新闻发布会，介绍2019年5月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，目前食品价格出现积极变化，物价保持稳定有较好的基础。
5月份，CPI同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。涨幅扩大主要受食品价格的影响，其中鲜菜同比上涨13.3%，鲜果上涨26.7%，猪肉价格上涨18.2%。付凌晖表示，鲜菜的价格变化原因主要是由于前期气候的因素导致供应不足所产生的；鲜果的价格，像苹果、梨去年生产不足导致库存的下降，影响了今年的供给；猪肉价格的变化主要和猪瘟疫情的影响有一定关系。
付凌晖指出，目前食品价格出现了一些积极变化。从未来走势来看，鲜菜价格随着气温的上升、供应的增加，5月份鲜菜价格环比已经下降了7.9%。随着时令水果的上市，鲜果价格也会趋于稳定。随着夏季需求的减少，猪肉价格也会保持总体平稳，5月份猪肉价格环比下降了0.3%。
付凌晖分析，非食品价格基本保持稳定，工业品、消费品，市场供给仍比较充足；服务价格今年基本保持在2%的平稳水平。从国际情况来看，5月份国际大宗商品价格也在回落，输入性的因素在减少；从货币条件来看，供给也保持总体稳健，价格持续上涨的情况条件和基础都不具备。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】