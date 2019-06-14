国家统计局：物价保持稳定有较好的基础

人民网北京6月14日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日下午召开新闻发布会，介绍2019年5月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，目前食品价格出现积极变化，物价保持稳定有较好的基础。

5月份，CPI同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。涨幅扩大主要受食品价格的影响，其中鲜菜同比上涨13.3%，鲜果上涨26.7%，猪肉价格上涨18.2%。付凌晖表示，鲜菜的价格变化原因主要是由于前期气候的因素导致供应不足所产生的；鲜果的价格，像苹果、梨去年生产不足导致库存的下降，影响了今年的供给；猪肉价格的变化主要和猪瘟疫情的影响有一定关系。

付凌晖指出，目前食品价格出现了一些积极变化。从未来走势来看，鲜菜价格随着气温的上升、供应的增加，5月份鲜菜价格环比已经下降了7.9%。随着时令水果的上市，鲜果价格也会趋于稳定。随着夏季需求的减少，猪肉价格也会保持总体平稳，5月份猪肉价格环比下降了0.3%。

付凌晖分析，非食品价格基本保持稳定，工业品、消费品，市场供给仍比较充足；服务价格今年基本保持在2%的平稳水平。从国际情况来看，5月份国际大宗商品价格也在回落，输入性的因素在减少；从货币条件来看，供给也保持总体稳健，价格持续上涨的情况条件和基础都不具备。

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