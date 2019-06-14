着力优化营商环境 “北京城市副中心北交所企业登记分中心”揭牌

人民网北京6月14日电 （记者罗知之）今天，“北京城市副中心北交所企业登记分中心”揭牌仪式在北京产权交易所（以下简称北交所）举行。该中心的设立将提升企业注册登记办事效率，节约企业成本，是北京市通州区和北交所贯彻落实优化营商环境政策的重要举措。

据介绍，在中央深化“放管服”改革，北京市加快推进优化营商环境三年行动计划、加快推进城市副中心建设的大背景下，北京市通州区市场监督管理局设立“北京城市副中心北交所企业登记分中心”。实施企业产权转让服务与登记注册服务相结合的“一门办理、限时办结”服务模式，让在北交所开展产权交易和增资扩股的通州区注册企业，能够就近办理企业登记注册的咨询、受理、发证以及企业信息的查询等业务。

北京市通州区区委副书记、区长赵磊表示，北京城市副中心作为京津冀协同发展国家战略和首都发展“一核两翼”的重要组成，基础设施、公共服务不断完善，生态环境、营商环境持续提升，以产业园区和重点功能区为主阵地的产业承载空间加快释放。

“北交所与通州区市场监管局的合作是优化首都营商环境的创新之举。在就近服务好通州区企业注册登记的基础上，北交所还将进一步加强与城市副中心的合作，发挥集聚中央企业、市管国有企业以及各类民营企业、投资机构、服务机构的优势，引导这些企业到城市副中心投资兴业，共同将城市副中心打造成为国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区和京津冀区域协同发展示范区。”吴汝川表示。

据了解，北交所作为北京市人民政府批准设立的综合性产权交易机构，自2004年成立到2019年5月底，北交所共计完成企业产权转让、增资扩股项目16337项，交易金额达到13000亿元。

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