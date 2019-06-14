国家统计局：中国经济向好发展有三大支撑

人民网北京6月14日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日下午召开新闻发布会，介绍2019年5月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，下阶段中国经济发展有非常好的支撑，中国发展长期向好的基本面不会变，长期向好的趋势仍然会保持。

付凌晖表示，无论是经济的增长和就业，还是物价和国际收支这四大指标，中国经济前5个月的表现总体是平稳的。例如，工业前5个月增长6%，服务业指数前5个月增长7.3%，全国城镇调查失业率为5%，1-5月份全国居民消费价格上涨2.2%，贸易顺差在改善、吸引外资流入在增加，国际收支总体平稳。

付凌晖认为，从以下三个方面因素来看，中国经济发展前景广阔，有非常好的支撑。

第一，中国的市场空间非常巨大

中国现在的经济总量已经位居世界第二，2018年经济总量已经突破了90万亿元，占世界经济的比重超过15%。在这样大的经济体量下，每年的还是保持在6%-7%的中高速增长。说明我国市场空间非常巨大，而且增长更多的是依靠内需。2018年内需对经济增长的贡献达到了108.6%，从一季度的情况来看，最终消费支出增长的对经济的增长贡献率超过65%，这些都说明了中国经济发展具有强大市场空间和广阔的韧性。

第二，中国对外开放红利非常充足

中国是自由贸易的坚定维护者，也是多边主义的坚定维护者，积极对外开放的大门越开越大。积极推动“一带一路”建设的红利在逐步显现，从1-5月份进出口的情况来看，我国对“一带一路”沿线国家的进出口增长9%。外资方面，1-5月份引进外资数量同比增长6.8%。这些情况其实都说明我们在发展当中、在和国际的交融互进当中是共赢的。中国去年第一次举办进博会，今年还会举办第二次进博会，在与世界各国交往中，中国的发展也为世界的发展创造了红利。

第三，中国产业升级潜力非常巨大

中国产业结构发展符合世界经济发展的一般规律，是逐步按照一产、二产、三产的比例在上升。目前看，我国第三产比重2012年首次超过第二产业，目前服务业比重已经超过50%，占据国民经济的半壁江山。但是要看到，服务业比重和发达国家相比还有很大差距。目前通过结构调整，通过技术研发投入的增强，工业在向中高端发展，未来的空间相当巨大。尤其要看到，最近5G商用正式实施。5G商用不仅有利于制造业的提升，也有利于提高服务业的发展效率。

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