“中关村科创新蓝筹行动”启动：推动高科技企业赴科创板上市

“中关村科创新蓝筹行动”16日在京启动。该行动计划由中关村管委会、上海证券交易所联合开展，旨在紧抓国家设立科创板并试点注册制的战略机遇，全面培育支持符合条件的中关村企业赴科创板上市。
据介绍，“中关村科创新蓝筹行动”主要包括三方面内容：一是建设科创板储备企业库。经征集，共纳入首批储备库企业133家，产业领域涵盖新一代信息技术、生物医药等。二是启动中关村龙门培训营，为首批储备库企业提供针对性强、高度专业化、系统完整的上市前培训。三是为储备库企业上市提供协调服务。
未来，中关村管委会还将进一步支持上市企业规范化发展，引导企业聚焦增强研发实力和核心竞争力。中关村管委会主任翟立新表示，上市并非企业发展的终极目标，而是其创新发展的全新起点。企业上市后，应继续坚持主业、继续开展创新，应将募集资金更多投入研发。
截至今年4月底，中关村示范区作为我国第一个国家高新区和自主创新示范区，已经拥有上市公司338家，其中境内230家、境外108家，成为全国上市公司最为集中的自主创新示范区，形成了科创特色鲜明的“中关村板块”。（记者盖博铭）
新华社北京5月16日电
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