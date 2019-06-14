原标题：长三角科创因子加速奔腾 18项成果拍卖额近亿元

为进一步推动长三角科技要素的高效对接，提升科创资源的配置效率，12日，首届长三角G60科创走廊科技成果拍卖会在上海松江举行，18个项目现场成交金额总计9040万元。

G60科创走廊沿线城市包括上海松江，江苏苏州，浙江嘉兴、杭州、金华、湖州和安徽宣城、芜湖、合肥。

记者在拍卖会现场获悉，18个项目覆盖了生物医药与大健康、人工智能与智能制造、新材料、新能源、节能环保等八个领域。其中来自苏州的“利用新型人内胚层干细胞在体外规模化制备功能性胰岛组织的技术”、来自合肥的“水性聚氨酯智能化研究联合开发”等14个项目经一次报价确认成交。另外，来自上海的“酶催化路线制备4AA的工艺开发”、杭州的“基于预防医学知识体系的个体营养健康管理服务系统”等4个项目经过现场多轮举牌竞价成交。

“这次以全场最高价2004万元成交了利用新型人内胚层干细胞在体外规模化制备功能性胰岛组织的技术，是因为看中了它的技术优势和产业潜力，希望未来能为糖尿病患者带来新的治疗方法。”苏州智新浩正再生医学科技有限公司CEO赵露说，此次拍卖会，一方面对企业自身的知识产权体系构建起到了强心针作用，另一方面对无形资产公平、公正交易起到了保护和正向促进作用，预计未来长三角产学研合作将迸发出更多火花。

据上海知识产权交易中心副总经理仲登祥介绍，长三角G60科创走廊科技成果拍卖会从2018年11月启动筹备工作，期间在金华、苏州、宣城、合肥等城市举办了专场项目对接会，最终征集科技成果及技术需求1296项，现场成交18项，累计成交42项，拟成交11项。

数据显示，长三角G60科创走廊科创要素正在高度集聚，2018年九城（区）研发投入达1598亿元，发明专利授权38202项，拥有高新技术企业15816家。截至目前，长三角G60科创走廊先后成立了新材料、人工智能等7个产业联盟，实施工业互联网协同创新工程，认定首批18个工业互联网平台和12家专业服务机构，推行试点4757台（套）大型科学仪器开放共享和创新券互认互通。（记者龚雯、丁汀）

新华社上海6月12日电

(责编：庄红韬、杨曦)