原标题：8个项目1.7亿元 广东揭榜制科创项目落地

广东省科技厅28日公示了8项揭榜制科技创新战略专项资金项目，项目协议金额1.7亿元。这也标志着由企业提需求，政府张榜悬赏，机构揭榜攻关的揭榜制模式在广东落地。

广东省科技厅相关负责人介绍，不同于传统的财政资金资助的产学研项目，揭榜制项目主要分为技术攻关和成果转化两类。针对技术攻关的揭榜，即由企业提出技术难题或重大需求，经科技厅发榜后，相关科研组织机构均可有针对性地进行攻关。而成果转化的揭榜则是高校、科研机构等手握成熟且符合广东产业需求的科技成果时，由科技厅发榜后，组织有技术需求和应用场景的企业进行转化。

去年10月，广东省科技厅发布通知，针对目标清晰的重大行业关键共性技术，采用揭榜制方式征集最优研发团队、最佳解决方案。经过对接揭榜、揭榜论证、项目立项等环节，最终撮合了8个项目，涉及新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、绿色低碳等重点领域。

京信通信系统（中国）有限公司提出的“面向5G的高增益毫米波有源天线技术研究”就是其中的一项。“作为新一代通信，5G的特点是用毫米波频段进行通讯，这是以往3G、4G所没有的，毫米波有源天线技术研究是一个很新并且十分关键的技术方向，也是公司未来发展的重要方向。”京信通信集团研究院院长杨波说。

华南理工大学教授章秀银的课题组一直在进行相关技术的研发，经广东省科技厅的撮合服务，京信通信与华南理工大学对接，并达成合作协议。

广东省科技厅有关负责人表示，揭榜制旨在解决当地产业面临的技术瓶颈问题，加快推动重大科技成果转化。重在探索科技成果转化新机制，消除信息不对称，弥补技术交易平台不完善等短板。（记者荆淮侨）

新华社广州5月30日电

(责编：庄红韬、杨曦)