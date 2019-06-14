原标题：中关村创业大街发布“翼”计划 226项服务支持科技型创业团队

全国“双创”策源地之一中关村创业大街12日发布“翼”计划。“翼”计划将根据创新企业发展的不同阶段，提供226项精准服务，全力支持科技型创业企业孵化成长。

中关村创业大街位于创新创业资源密集的中关村核心区，致力于推动政府、大企业、资本、创新创业者对接和融合。目前，街区汇聚了45家国内外优秀创业服务机构，联合50多家大企业、50多家高校、2000多家风险投资机构等各类合作方。成立５年来已累计孵化3451家创业团队，总融资731亿元，成为全球创新创业新地标。

中关村创业大街创新发展总监尹路明介绍，“翼”计划分为振翼、展翼、比翼３个阶段，为优秀创业项目提供从“种子期”“成长期”“成熟期”服务，旨在构建完善的科技型创新企业服务体系，吸引国内外的知名企业服务和金融机构参与，共同助力优秀项目加速成长。

据介绍，振翼阶段将为初创企业提供免费银行开户、免费注册地址使用权2年、免费开办企业等服务。展翼阶段将为企业提供产业对接、政策咨询、市场公关、投资服务等服务。比翼阶段，获得认可的团队将有机会获得中关村创业大街自有投资基金或大街生态内投资机构的全方位支持，包括重大科技活动推介、全球创新资源合作等。

“翼”计划合作方之一、安永华明会计师事务所合伙人张毅强表示，科技型创业企业的健康成长有利于形成广泛的企业群体基础，其中很多企业有望成为“明日之星”，这对经济可持续发展将起到关键作用。

据介绍，“翼”计划振翼阶段已于4月20日正式上线招募，目前已经收到超过140份入驻申请，10支优秀项目团队成功入围，成为首批助力团队。（记者盖博铭）

新华社北京6月12日电

(责编：庄红韬、杨曦)