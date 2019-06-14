原标题：进一步提升“双创”水平 更好发挥稳就业促创新增强新动能作用

6月13日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在浙江杭州出席2019年全国大众创业万众创新活动周，并发表重要讲话。

李克强说，这次出席“双创”活动周，欣喜看到一群群意气风发的创业者、一批批奇思妙想的创新产品，真切感受到扑面而来的“双创”活力。宋代诗人描绘六月西湖“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”，这也可以说是今天大众创业万众创新铺天盖地、异彩纷呈、展现无限生机的生动写照。

李克强指出，大众创业万众创新实质是通过改革解放和发展生产力，调动亿万市场主体积极性和社会创造活力，更大限度激发每个人的潜能潜质。近年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济保持平稳运行。虽然当前面临复杂严峻的国内外形势，但中国经济有韧性，韧性植根于近14亿人的勤劳与创造，“双创”是个重要支撑，依靠更大激发市场主体活力和社会创造力，可以顶住经济下行压力，保持中国经济长期向好的基本面。

李克强说，“双创”有力支撑着就业。就业是最大民生，“双创”为我国丰富的人力资源特别是年轻人打开了广阔就业空间，有利于促进比较充分的就业，让每个家庭有安身立命之本。各级政府要深化“放管服”改革，优化营商环境，进一步落实更大规模减税降费政策措施，让创业创新者按照市场规则公平竞争、轻装上阵，为“双创”提供良好的成长空间。

李克强指出，“双创”是创新发展的重要抓手。中国经济发展到今天，必须加快新旧动能转换。“双创”聚众智、汇众力，利用“互联网+”平台，促进了新动能加快成长，这是中国未来发展的巨大潜力所在。要鼓励创投、风投基金为“双创”加油助力。“双创”还可拓展社会纵向流动通道，为更多人尤其是“草根”创业者提供发展平台，使他们通过拼搏实现人生价值，创造社会财富，这有利于实现机会公平，推进市场繁荣。要推动“双创”提升质量，创业创新者要弘扬企业家精神、工匠精神、专业精神，脚踏实地，从细微处做起，追求卓越，把精妙创意变成现实，以受消费者欢迎的产品和服务赢得市场，推动高质量发展。

李克强还来到“双创”主题展区，走向一个个展台，观看大学生创新创业大赛优秀成果，详细了解视联网、数字化制造、海洋潮流能发电、人工饲料工厂化养蚕、生物医药等方面创新成果，与中外创客交流。对年轻创客提出的“我敢闯、我会创”，李克强表示肯定。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施创新驱动发展战略，汇聚起全社会创业创新的滚滚洪流，奋力推动国家发展，实现人民对美好生活的向往。

肖捷参加上述活动。万钢主持活动周启动仪式。浙江省主要负责人在启动仪式上发言。老中青三代10位创业创新者代表共同书写大众创业万众创新的“众”字，正式启动本次活动周。

(责编：罗知之、杨曦)