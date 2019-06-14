老工业区转型升级 众创空间创新生态 政策组合拳给力支持

蝶变双创之路 与城市共生长

沿拱宸桥跨过京杭大运河再往西，通益路旁一片绿树掩映的老厂房，便是杭州拱墅“创业创新”起步的地方。这是上世纪50年代闻名全国的杭州化纤厂；到了新世纪初，转身为杭州乃至浙江地区文化创意产业园先驱的LOFT49；现今，这里又将引领杭州工业设计与文化创意产业，迎来二次蝶变。

蜕变，是杭州拱墅这些年的关键词，对于这片土地的“双创”之路来说，亦如是。

腾笼换鸟、转型升级、数字经济、打破原有的局限……解读拱墅的“双创”密码，会发现这是与城市共同成长，深嵌在其骨子里的“基因”，从无到有，从有到精，一步步踏着时代的鼓点，前进不息。

扶持新产业，打磨老品牌

城市与创客共生长

把时间拨回至19年前，拱墅老牌企业“蓝孔雀”下属的锦纶厂正遭遇发展阵痛：提升城市能级、促进绿色发展已成普遍共识，厂房搬迁、产业结构调整是大势所趋。

但锦纶厂搬走后，旧厂房拿来干什么，走什么样的产业发展路子，大家心里没底。

2002年，身为企业招商办负责人的宣乐民正忙着洽谈招商业务。而在美国打拼10年后回国的杜雨波，正着手实现在运河畔办公司的夙愿。两人的相遇，让LOFT49应运而生，随即汇聚了一大批设计和艺术界的风云人物。

LOFT49的无心插柳，让拱墅人“眼睛一亮”：这片老工业区在原来的规划中是要列入旧城改造计划尽数拆除的。但是，近乎“化腐朽为神奇”，带着无限创意的创客们的介入，使得这个区域面临了截然不同的另一种命运。

那时，拱墅就已朦朦胧胧地意识到，当重工业浪潮逐渐褪去，难以在短时间内重构龙头企业，那么或许需要更具激情和朝气的力量，重塑经济筋骨。“在现在来说，就是‘双创’的力量。”拱墅区科技局相关负责人说。

如今，拱墅“双创”不再是以老厂房汇聚文创的低成本粗放式模式，而是经历了转型升级后，延伸至汽车、互联网、电子商务、软性创业、文化产业、医疗健康等多个产业。北部软件园、杭州国际人才创业创新园拱墅园区、杭州市大学生创业园（拱墅）等创业创新园如同雨后春笋般拔地而起。截至今年3月，拱墅区已构建涵盖19家区级以上众创空间、12家科技企业孵化器在内的众创空间—孵化器—产业园—特色小镇的全链条、垂直化孵化培育体系。

体系构建并不是简单的排列组合，而是通过“双创”引导，对新产业的用心扶持，对老产业的精心打磨。

在杭城传统的汽车特色街区石祥路，拱墅区政府正在打造一个全新的汽车互联网小镇，吸纳了包括互联网汽车、汽车售后服务、金融服务在内的多家中小企业，其中涉及汽车行业的1500余家，汽车互联网相关企业150余家。去年，汽车互联网小镇总营业收入达191.77亿元。

“杭州是自带互联网、‘双创’基因的一座城市，而这里有比较好的汽车产业基础。”小镇内，杭州运河汽车互联网产业园有限公司园区总经理方海云说，创客们来到这里，希翼在互联网浪潮中分得一杯羹，无形中也让传统汽车产业更顺利地转型升级，跟上了时代。

这一方水土与这方水土上的创客，就这样找到了融洽的相处方式，他们同生共长，开拓未来。

从出租场地到投资创客

资源与服务齐并进

创客们所依赖的，不仅仅是丰厚的土壤，还有合适的成长空间。

走进拱墅一家又一家的众创空间，会发现空间运营不是简单地出租办公场地，而是充满生机活力、专业化、国际化的创新创业生态系统。

2018年，拱墅区兑现房租、宽带和品牌活动等年度政策奖补250.36万元，先后培育了万创空间、不死鸟空间、硬趣空间、今日头条等全国特色百强网红众创空间和“国小7”“黑手科技”“数喜科技”等行业领军企业，孵化培育出执御科技、盘石信息等2家独角兽企业、7家准独角兽企业。

毗邻浙大紫金港校区的硬趣空间，占据杭州城西科创大走廊桥头堡位置。创客只需在空间里租赁一个工位，就可以注册企业，大大降低了创业前期的成本投入。

还有更与国际接轨的运营方式——不少众创空间的运营方，也是创客项目的投资者。这是运营者对自己眼光精准的信任底气，也让零起步的创客，也变得更加从容，带给未来更多可能性。

莫干山路旁的莱克空间，张礼建与张伟正在喝茶聊天。张礼建是莱克孵化器的CEO，让空间运营盈利，是他的工作职责；张伟，则是莱克空间的“入驻创客”、大炜科技有限公司CEO，进入A轮融资准备阶段，怎样吸引资金让公司发展壮大，是他目前最迫切的问题。

两个CEO碰到一块，激发出不一样的火花。“我们聚集了天使投资基金、股权投资机构、并购基金等一大批金融资源。”张礼建说：“正在构建覆盖创业者发展初创期、加速期、成熟期等各个不同发展阶段的金融服务体系。”

这意味着，在莱克空间的牵线搭桥下，入驻企业能够更快地找到相匹配的投资机构，也让他们从“创客”真正成长为企业的道路更加顺畅。

“不仅仅是大炜科技，在莱克空间的‘入驻创客’里，我们投资了不少项目。”张礼建说。在一个小小工位上的杭州六倍体科技有限公司，25万元的启动资金，就是来自莱克空间，如今团队中不少人年薪已过20万元，去年销售产值达390万元。

“单靠房租挣钱的运营模式已经落伍了。”张礼建说得很实在：“只有真正参与其中，才能进行跟踪式精准服务，也才能在我们盈利的同时，让一些真正有前途的项目，从零到融资到并购。”

培育产业平台，赢取未来发展

政策组合拳送支持

而拱墅区科技局相关负责人看得更加长远：“这些点点滴滴的项目，小小的工位，给他们外加一把力量，或许就是未来的产业支撑。”这把外加的力量，不仅仅是市场下的商业行为，还有政府部门的主动出击。

杭州市拱墅区石祥路拱康路交叉口东北侧的运河智慧网谷，如果卖掉用于开发房地产，政府会有200亿元以上的收益，而现在则规划调整成运河智慧网谷这样的产业用地，不仅卖地收入大大缩水，而且要倒贴上百亿元用于集聚产业。

为什么要做这笔亏本买卖？拱墅说，为的是拱墅未来的发展。精心培育好产业平台是地方政府抓经济建设的有效载体，也是拱墅发展的后劲。

去年，拱墅区全面升级启动了科技型中小企业快速成长三年行动计划，即“旭日计划2.0”，通过认定奖励、研发补助、贷款贴息等方式，为科技型中小企业创新创业提供综合支持，解决资金问题，以抓住“产业立区”战略深入实施和产业平台建设稳步推进的宝贵发展期。

截至去年，拱墅共培育“旭日企业”175家，兑现扶持奖励资金近千万元，建立了包括省级4家、市级13家在内的46家“旭日企业”研发中心，“旭日企业”获知识产权授权数2266项，形成了一批高新技术成果并实现产业化。

还有更多政策正在酝酿实施中，不乏突破原有观念的创新之举。去年年底，拱墅启动运河天使投资引导资金计划，第一期政府出资5000万元，与4家投资机构合作，用政府与机构出资合股的形式，对企业进行支持。“今年政府资金将扩大至1个亿，意味将带动5个亿的社会资本。”拱墅区科技局相关负责人说：“资金投入企业后，也会促使企业投资进一步扩大。”

这一方式，改变了以往政府部门“撒胡椒粉”式资金支持，不仅吸引了更多社会资金注入拱墅，也将帮扶企业的质量把控交给了市场，成为精准帮扶。

就在今年5月底，拱墅还在初创科技类企业与银行之间搭建桥梁，以政府根据贷款比例进行奖励性存款的模式，换取银行普惠型贷款资源更倾向于拱墅，解决科创型企业在初创阶段融资难的问题。

“这些政策的实施，着眼于布局战略性新兴产业和未来产业，希望能帮助更多的创业者。”拱墅区相关负责人说。

放眼拱墅，一大批生机勃勃的企业正带来溢出效应：人员、资金、技术等日益聚集，运河南端这片流金之地，将迎来凤凰涅槃。（吴佳妮 王佶敏）

(责编：栗翘楚、杨曦)