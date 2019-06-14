全国双创活动周开始发布“新物种”

今天下午，2019年全国双创活动周在杭州未来科技城发布“新物种”，来自中瑞福宁的全球首款OR眼科手术机器人和PinTrace骨科手术机器人率先亮相。
天天“新物种”发布是本届全国双创活动周主办城市杭州所推出的重点活动，从6月13日到19日，来自13家科技公司的14件“新物种”将一一发布。“新物种”重点聚焦新知识、新技术、新发明、新模式，通过这个窗口，将展示一批和人们生活息息相关的科技创新成果。
作为首批亮相的“新物种”，两款机器人操作骨科和眼科手术，和人类医生相比有何不同？在当天的发布现场，中瑞福宁董事长刘倩做了介绍。
刘倩说，OR眼科手术机器人是世界上第一款用于治疗眼底黄斑、青光眼、白内障等眼底疾病的眼科手术机器人。该机器人具有全自动、操作安全、精准，不依赖医师手部灵活性的特点，可提高病人手术时的舒适性，大幅降低手动注射引起的眼部污染发炎的风险。
按照他的说法，OR眼科手术机器人可集成局部无菌环境，无需手术室环境，减少整个手术时间，医生可远程操控，同时为多位患者注射，并可自动生成手术电子文档，大幅减少对医务人员的需求和压力。
PinTrace骨科手术机器人则是世界首款三位一体的骨科手术机器人。这款机器人机身设计更加紧凑，体积更加小巧，易于安装和移动。刘倩说，与传统外科手术及同类机器人产品相比，PinTrace骨科手术机器人手术精确度更高，手术精度在0.5mm以下，为更好的手术结果创造了有利条件。
据介绍，这些“新物种”是历时3个月，面向全国范围征集，又从优秀项目中筛选出来的创新、尖端、前沿、颠覆性的项目，主要来自人工智能、无人驾驶、航空航天、生物基因、虚拟现实等领域。
未来几天，全国双创活动周还将陆续发布灵鹊星座、5G智慧公交车、人工饲料工厂化养蚕、一体化太阳能卷轴充电器、二代AR眼镜XMAN系列镜、声学照相机、急救止血新材料、雷达睡眠呼吸监测仪及血氧指环等“新物种”。（中国青年报杭州6月13日电 记者邱晨辉 董碧水）
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