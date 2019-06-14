第五届中国“互联网＋”大学生创新创业大赛在杭州启动

第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛今天在浙江杭州正式启动，截至6月10日，报名参赛项目数已超过77万个，参赛人数近332万。教育部高等教育司司长吴岩说，本届大赛将邀请100个国家和地区的国际大学生团队参赛，将搭建全球最大的大学生创新创业交流平台，实现更大程度的开放合作，跑出创新创业教育的“中国加速度”。

吴岩表示，本届大赛以“敢为人先放飞青春梦，勇立潮头建功新时代”为主题，鼓励大学生敢闯、会创，不仅学会知识，还要学会本领，促进国内高等教育人才培养的质量提升。

据介绍，中国“互联网+”大学生创新创业大赛自2015年创办以来，已累计有490万大学生、119万个团队参赛，覆盖51个国家和地区，涌现出一大批科技含量高、市场潜力大、社会效益好的高质量项目，展现了当代青年大学生奋发有为、昂扬向上的精神风貌。

值得关注的是，本届大赛除了“高教板块”“职教板块”“国际板块”，还探索了针对高中学生创新创业的“萌芽板块”，努力形成各学段有机衔接的创新创业教育链条。（光明日报北京6月13日电 记者姚晓丹）

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