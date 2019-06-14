创新创业浪潮向纵深发展

“北京的创新创业力量持续壮大，多个数据实现了翻番。”6月13日，2019年全国大众创业万众创新活动周开幕。本届“双创”活动周以“汇聚双创活力、澎湃发展动力”为主题，设杭州主会场和北京会场。在北京会场，北京市发展和改革委员会党组成员王英建介绍说，北京市每日新设科技型企业从2015年的110家增加到了2018年的223家，现在国家级高新技术企业已从1.2万家增加到2.5万家。

不仅在北京，“双创”活动周自2015年举办以来，几年间，我国大众创业万众创新向着更大范围、更高层次、更深程度发展——全国范围内的新登记企业数量继续保持快速增长，科技含量明显提升，高速成长企业大量涌现。创业热情进一步迸发，创业群体更加多元，为我国的经济发展不断注入新的活力。

高科技、更活跃——新创企业质量明显提高

杭州作为本届“双创”活动周主办城市，将在一周内集中展示创新、尖端、前沿、颠覆性的项目。人们会见识到人工智能、无人驾驶、航空航天、生物基因、虚拟现实等领域的众多新知识、新技术、新发明和新企业模式。

这也正体现了近年来创新创业最大的亮点——新创企业活跃度和科技含量不断提升。来自国家发展和改革委员会创新和高技术发展司的数据显示，2018年，全国新登记企业670万户，全年日均新设企业1.8万户，同比分别增长10.3%和8.43%，市场主体数量突破1亿大关。

这其中很多新创企业集中在虚拟现实、增强现实、大数据、人工智能、机器人、生物医药等高新技术领域。据国家发展和改革委高技术司相关负责人介绍，2018年全国高技术产业和战略性新兴产业增加值同比增长11.7%和8.9%，分别高出规模以上工业5.5%和2.7%。

创新创业蓬勃发展的背后是巨大市场的激励和引导。根据预测，我国云计算市场规模接近500亿元，增速超过30%；大数据核心产业的市场规模达到168亿元，增速达45%。工业机器人、新能源汽车、集成电路、光纤等重点产品产量同比分别增长30.4%、40%、21.2%、20.7%。

如今，以移动互联网、云计算、大数据为代表的新一代信息技术产业加速成长，人工智能、虚拟现实、基因工程药物等新技术产业化加快，共享经济等新模式快速发展，跨境电商、移动医疗等新业态蓬勃兴起，战略性新兴产业不断发展壮大，这些创新创业的热点已成为促进经济平稳增长、转型升级的重要力量。

大学生创业、争做“新农人”——创客群体更加多元

2009年，刚从大学毕业的李剑回到宁夏，开始创业。10年间，李剑带领的设计团队自主研发了“丝绸卷轴剪纸条幅”，获得全国“妇女手工制品最佳创意奖”，还将剪纸运用到枸杞、茶叶等的外包装中，让宁夏的剪纸艺术“走出深闺”。如今，她与980多位当地农村的妇女签订灵活就业合同，定期收购她们制作的手工艺品，实现人均年增收12000元。

从大学生到“海归”，从“白领”到农民，如今越来越多的人加入创新创业大军，创新创业正在成为全社会一种价值导向、生活方式和时代气息。

在武汉东湖新技术开发区，入驻的大学生创业项目就达到500个，每年新增大学生创业企业超过200家。有调查显示，全国近九成的在校大学生具有创业意向，其中近两成拥有强烈的创业意向。

在政府的引导、鼓励和扶持下，一大批有经验、有技术、有资金的外出务工人员也纷纷回到家乡创业，也有越来越多的中高等院校毕业生、白领、科技人员等返乡、下乡创业，做起了“新农人”。他们从事农村电商、农业观光旅游、绿色农产品生产和加工等行业，正成为美丽乡村的建设者、现代农业的推动者、农产品产销对接的链接者，为农村、农业发展和农民增收注入新动力。

很多“海归”也怀揣实现自我价值的梦想，回国创业，在虚拟现实、生物医药、人工智能、机器人、节能环保等领域创办了一大批企业，成为引领创新创业最为活跃的群体。根据人社部发布的2018年度人力资源和社会保障事业发展统计公报显示，改革开放至2018年底，我国累计有365.14万留学人员回国发展，其中，2018年我国留学回国人员总数达51.94万人。截至2016年，全国建成各级各类留学人员创业园321个，入园企业总数2.4万家，6.7万名留学人才在园创业。

创新创业的快速发展，不仅促进了经济增长，而且创造了大量就业岗位。“2018年，‘双创’示范基地新增专业化的创新创业孵化平台和载体2600多个，新增载体面积1870万平方米，同比分别增长约16%和42%；主办各类创新创业大赛3200多场，吸引数十万名创新创业者参与。”国家发展和改革委高技术司相关负责人说：“这些区域示范基地初创企业新增就业超过71万人，企业、高校及院所示范基地带薪兼职创业人员约2400人，分别增长约32%和49%。”

更便捷、有保障——创新创业生态日趋完善

“让创业者专注于创业，由政府提供一站式行政服务并解决融资需求。”在保定高新区管委会副主任柏纪伟看来，种子需要土壤、空气和水分才能长成参天大树，而一个优秀的想法成长为成熟的企业则离不开创新生态系统的支持。

近年来，随着我国科技成果转化与金融服务体系建设等重点领域改革取得突破性进展，政策扶持力度不断加大，创新创业生态也进一步优化。

根据世界银行《2019年营商环境报告》显示，2018年我国营商环境总体评价跃居至全球46位，比上年提升32位。“随着‘放管服’改革持续深化，‘不见面审批’‘最多跑一次’‘一门式一网式’等一批便捷政务服务大量涌现，创新创业政策体系不断完善，营商环境也不断优化。”国家发展改革委高技术司相关负责人表示。

在金融支持方面，来自国家发展改革委高技术司的数据显示，截至2018年年底，我国创业投资机构管理资本量约为2.4万亿元，居世界第二位。截至今年4月底，国家新兴产业创业投资引导基金已决策参股356只创业投资基金，累计支持4445家新兴产业领域的早中期、初创期创新型企业。

从国务院办公厅颁布《关于建设大众创业万众创新示范基地的实施意见》，大力推进区域、高校与企业三类示范基地建设以来，一批创新创业高地也已形成。例如，合肥高新区在2016年新认定国家级高新技术企业160家，基本建成智能语音、集成电路、生物医药产业集聚发展基地，成为长三角战略性新兴产业网络的重要节点。杭州未来科技城建设梦想小镇，截至2016年累计落户创业项目810余个、创业人才近7800名，集聚金融机构510家、管理资金1200亿元，形成“阿里系、浙大系、海归系、浙商系”的创业群落。

截至2018年，全国区域示范基地技术合同成交额72亿元，高校和院所示范基地成果转化交易额74亿元，同比增长均超过40%。

潮平两岸阔，风正一帆悬。如今，创新创业浪潮已在全国形成了创新链、产业链、人才链、资金链、政策链贯穿一体的创新创业生态系统，成为我国经济发展的强劲动力。（记者詹媛）

(责编：栗翘楚、杨曦)