原标题：创客之夜（杭州）亮相“2019全国双创活动周”

调控脑电波的“超脑增强系统”头盔，帮助聋人接打电话的辅助通话设备，对人体无害的全息成像安检系统，活性骨水泥，生物人工肝……

6月13日晚，2019年全国双创活动周中国科学院创客之夜（杭州）在未来科技城举办，来自全国各地的创客项目上演了一场精彩的科技“快闪”。现场，更有中国科学院院士赵宇亮等“大咖”亮相圆桌论坛，共同探讨双创事业的未来发展趋势等话题。

活动同期，还有200个来自中科院各院所、双创基地，浙江省多家众创空间、孵化器的优秀双创项目在“创客之夜”展区开放展示，活动吸引了500余名企业代表、专业观众、社会公众参与，促进优秀双创项目与各类资源的交流与融合。

2分钟科技快闪，创客舞台精彩纷呈

与以往项目路演不同的是，本次活动首次采用“快闪”方式，来自“率先杯大赛”、中科院弘光专项等15支优秀双创团队，需在2分钟内进行项目展示，通过精炼、准确的语言突出项目的亮点和创新点。

来自杭州的芯影科技展示了一场人体安检模式的变革，用毫米波安检系统代替传统的金属探测门、X射线，不仅对人体无害，还能在不接触人体的情况下，可视化呈现隐匿物的形状、大小和位置信息。

而来自杭州的诺百爱科技则为聋人设计了手语翻译臂环。团队负责人在路演中介绍，使用其自主研发的臂环进行大量的手臂肌电数据采集后，通过深度学习算法识别手臂肌肉状态，从而解析出人肢体包括手指的动作信息。

中科院“弘光专项”的项目团队带来了生物黑科技——人工肝。它就像一个小型肝透析机，不仅对血液有解毒功能，还能为肝脏补给营养，促进患者肝细胞再生，恢复正常肝功能。

现场，德同资本、贝达药业、赛智伯乐等知名投资机构与企业高管坐镇路演现场，并对感兴趣的项目释放出投资意向。

高科技创业如何跨越“死亡谷”？

此次“创客之夜”首次设置圆桌论坛环节，并邀请了中国科学院院士、国家纳米科学中心主任赵宇亮，中国科学院宁波材料技术与工程研究所所长黄政仁，中国科学院深圳先进技术研究院党委书记杨建华，杭州市创业投资协会轮值会长周恺秉等院士专家共同进行圆桌论坛活动，大家围绕科技创新与产业发展进行深入探讨。

高科技创业如何跨越“死亡谷”？这是圆桌论坛热议的话题。对此，赵宇亮表示，我国在基础研究方面打下了良好基础，而成果转化环节相对薄弱。“双创活动正是健全创新链、跨越‘死亡谷’的重要桥梁，将基础研究的突破真正转化为产品，进而推动国家的创新能力。”

黄政仁现场分享了中科院宁波材料所在成果转化方面的经验做法。

杨建华曾在北京中关村担任要职，他从两个维度解读了城市的创新创业生态系统。他说：“创新创业生态系统，一方面需要市场环境、法治环境和政策环境的支撑；另一方面，要有适合创新创业的城市离不开的要素。”

而本次活动举办地杭州，有着高科技创业的肥沃土壤。近年来，杭州市深入实施创新驱动发展战略，以建设具有全球影响力的“互联网+”创新创业中心为目标，在引导双创要素投入、打造高端平台、突破政策障碍、营造双创生态等方面持续发力，为杭州建设独特韵味别样精彩世界名城提供坚强支撑。（本站编辑 洪晓霞摘编）

(责编：罗知之、杨曦)