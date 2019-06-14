原标题：2019年全国双创活动周：汇聚双创活力、澎湃发展动力

13日上午，10位来自全国的老中青三代创新创业者代表在浙江省杭州市梦想小镇一起写下“众”字，2019年全国大众创业万众创新活动周正式拉开帷幕。

新一代高性能计算机突破密集型计算冷却瓶颈、潮流能发电机组连续发电并网超过两年、民营商业航天火箭探索太空……在全国双创活动周杭州梦想小镇主会场，从全国2200个项目中脱颖而出的170余个项目重点展示了我国创新创业的最新成果。

活动周期间，有关部门将围绕长三角一体化创新合作、大学生创新创业、创业就业服务、创业投资发展等主题，举办系列专题活动。各级地方政府、“双创”示范基地和各企业、高校、社会组织将结合活动周主题和自身特点，举办成果展示、群众竞赛、专业服务等特色活动。

自2015年以来，双创活动周先后在北京、深圳、上海、成都成功举办四届，形成了“北有中关村，南有深圳湾，东有长阳谷，西有菁蓉汇”的双创品牌。创新创业蓬勃发展，带动就业、汇聚众智、拓展社会纵向流动渠道，为加快培育新动能、不断提升我国经济的创新力和竞争力打下更坚实的基础。

“创新创业与经济社会发展深度融合，已成为推动经济高质量发展、加快新旧动能转换的重要力量，在稳定和扩大就业方面发挥了积极作用。”中国科协主席万钢说。

据了解，本届双创活动周以“汇聚双创活力、澎湃发展动力”为主题，于6月13日至19日举行，设杭州“梦想小镇”主会场和北京会场，全国各省、自治区、直辖市、计划单列市和新疆生产建设兵团同步举办系列活动。

(责编：罗知之、杨曦)