原标题：我国将出台五大举措促进“双创”

新华社北京6月5日电（记者高亢）5日召开的国务院常务会议部署进一步实施创新驱动发展战略，确定了把大众创业万众创新引向深入的新措施。

自从“大众创业、万众创新”提出以来，创新催生创业，创业带动创新，高技术产业和战略性新兴产业蓬勃发展，一大批创新型企业快速成长，“双创”已成为推动我国经济增长的新动能。

近年来，为进一步推动创新驱动发展战略实施，各地制定、细化鼓励政策，并建设了一大批“双创”示范基地，在国内形成了良好的“双创”氛围，积累了不少行之有效的优秀创新模式和经验。

然而，当前部分“双创”平台信息共享能力不强，信息鸿沟依然存在；产学研成果转化效率仍有待加强；中小企业融资难融资贵“卡脖子”问题依然普遍，支持“双创”的相关措施仍有待继续优化。

为进一步实施创新驱动发展战略，更大激发市场主体活力，会议确定了把“双创”引向深入的五项措施：

一是发挥“双创”支撑就业的重要作用，提供更多适应高校毕业生、退役军人等重点群体就业需求的岗位。深化“放管服”改革，制定《优化营商环境条例》，降低创业创新成本。

二是发挥“双创”促进科技创新的独特作用。支持“双创”示范基地在科研立项实施、成果确权和转化等方面先行先试。加快落实研发费用按75%比例税前加计扣除的政策，并研究加大政策力度。

三是支持打造“双创”平台，推动大中小企业融通发展。完善股权、薪酬等激励机制，促进各类企业协同创新。

四是推动“互联网+”升级。加快发展工业互联网，拓展“互联网+”在医疗、养老、教育等社会领域的应用。

五是引导金融机构降低小微企业融资实际利率和综合成本，将小微企业不良贷款容忍度从不高于各项贷款不良率2个百分点放宽到3个百分点。鼓励风投、创投加大对“双创”的支持力度。支持创业孵化机构、创投企业发债融资。

(责编：罗知之、杨曦)