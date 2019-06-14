我国将出台五大举措促进“双创”

新华社北京6月5日电（记者高亢）5日召开的国务院常务会议部署进一步实施创新驱动发展战略，确定了把大众创业万众创新引向深入的新措施。
自从“大众创业、万众创新”提出以来，创新催生创业，创业带动创新，高技术产业和战略性新兴产业蓬勃发展，一大批创新型企业快速成长，“双创”已成为推动我国经济增长的新动能。
近年来，为进一步推动创新驱动发展战略实施，各地制定、细化鼓励政策，并建设了一大批“双创”示范基地，在国内形成了良好的“双创”氛围，积累了不少行之有效的优秀创新模式和经验。
然而，当前部分“双创”平台信息共享能力不强，信息鸿沟依然存在；产学研成果转化效率仍有待加强；中小企业融资难融资贵“卡脖子”问题依然普遍，支持“双创”的相关措施仍有待继续优化。
为进一步实施创新驱动发展战略，更大激发市场主体活力，会议确定了把“双创”引向深入的五项措施：
一是发挥“双创”支撑就业的重要作用，提供更多适应高校毕业生、退役军人等重点群体就业需求的岗位。深化“放管服”改革，制定《优化营商环境条例》，降低创业创新成本。
二是发挥“双创”促进科技创新的独特作用。支持“双创”示范基地在科研立项实施、成果确权和转化等方面先行先试。加快落实研发费用按75%比例税前加计扣除的政策，并研究加大政策力度。
三是支持打造“双创”平台，推动大中小企业融通发展。完善股权、薪酬等激励机制，促进各类企业协同创新。
四是推动“互联网+”升级。加快发展工业互联网，拓展“互联网+”在医疗、养老、教育等社会领域的应用。
五是引导金融机构降低小微企业融资实际利率和综合成本，将小微企业不良贷款容忍度从不高于各项贷款不良率2个百分点放宽到3个百分点。鼓励风投、创投加大对“双创”的支持力度。支持创业孵化机构、创投企业发债融资。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】