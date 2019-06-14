杭州（香港）创新合作恳谈会在港举行

人民网香港6月14日电 （辜雨晴）“科技创新 共享亚运”杭州（香港）创新合作恳谈会13日下午在香港举行，杭州市委副书记张仲灿、香港特区政府创新及科技局局长杨伟雄、亚奥理事会资深第一副主席霍震霆出席并致辞。会议由杭州市委常委、统战部长陈新华主持，杭州市政府副市长胡伟介绍杭州总体发展环境和2022年亚运会有关情况，香港各界人士及杭州企业家代表共100余人出席活动。

杭州市委副书记张仲灿在致辞中以“一城一窗口”、“双创双平台”、“四城四中心”三个关键词分享杭州近年来的发展情况。其中“一城”，指的是建设独特韵味别样精彩世界名城，“一窗口”，就是打造展示新时代中国特色社会主义的重要窗口；“双创”，就是大众创业万众创新，打造全国“双创”示范城，“双平台”，就是以国家自主创新示范区和中国（杭州）跨境电子商务综合试验区为核心的各类创新发展平台；“四城”，就是厚植创新活力之城、历史文化名城、生态文明之都和东方品质之城特色，“四中心”，就是深入贯彻落实长三角区域一体化发展战略，努力建设国际旅游休闲中心、国际电子商务中心、全国文化创意中心、区域性金融服务中心。

张仲灿表示，杭州正处在“后峰会、亚运会、现代化”的重要机遇期，真诚期待与香港在共谋开放发展、共促产业发展、共兴科技教育、共助创新创业、共推城市治理上深化交流合作。他坚信只要杭港两地携手合作，一定能收获更加丰硕的果实，共创更加美好的明天。

杭州市政府副市长胡伟介绍了杭州总体发展环境和2022年亚运会有关情况。他指出，近年来，杭州的经济实力稳步增强、创新生态全面提升、国际化和开放特色日益彰显、人居条件和营商环境不断改善，杭州打造全国数字经济第一城，为杭港两地合作提供历史机遇；杭州加快推进城市国际化和拥江发展战略，为杭港两地合作提供广阔舞台；杭州筹备第十九届亚运会，为杭港两地合作提供实践平台。

胡伟表示，杭港合作已在新时代开启全新篇章，随着粤港澳大湾区建设的深化和国家进一步扩大开放，香港在投资兴业、双向开放、先行先试和城市管理等方面的角色愈发重要，未来希望在“一带一路”倡议的指导下，依托香港高度开放和国际化的优势，杭港经贸合作在科技创新、金融资本、高端人才、产业项目等方面有更多的交流与合作。

会议介绍了杭港两地近期在产业投资、科技创新等方面的合作情况，并举行合作备忘录交换仪式。此外，两地企业和机构还围绕科技创新、产业投资、产融合作主题进行互动交流。

(责编：栗翘楚、杨曦)