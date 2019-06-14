宁夏银川出台科技创新“26条”助推企业转型升级

记者从宁夏银川市政府获悉，银川市从推进企业转型升级、提升企业核心竞争力、优化创新发展环境等方面制定了26条具体措施，并将在今后5年累计安排4.5亿元科技创新奖补资金，以此鼓励和支持企业加强以科技创新为核心的创新发展。

据了解，银川市支持以信息化智能化改造推进企业转型升级，比如，对首次购买使用工业机器人等智能装备的企业，按照购买价格的15%给予奖励，最高500万元。同时，银川市提出以模式创新促进企业提质增效，制定政策鼓励企业主持和参与技术标准制定，创造、运用知识产权提高技术水平等。对企业标准转化为国家标准或行业标准的企业，银川市将分别一次性奖励100万元、50万元。

为支持企业通过科技创新提升核心竞争力，银川市还制定了鼓励企业加大科技投入等方面的普惠性政策。比如，对规上企业中认定为市级及以上的科技型企业，上年度研发费用占主营业务收入1%的，按其研发费用的10%给予补助，最高100万元；对企业研发费用年度增长超过1000万元的，再按增加额的10%给予补助，最高300万元。对研发填补国内空白重大新产品、新技术的企业，按该产品或技术研发费用的15%给予补助，最高500万元。

另外，银川市建立了严格立项验收、简化过程管理的“两头紧、中间松”科研项目管理机制，实行项目成果考核和总投资审核，不再对项目经费使用提出硬性要求，以此减轻企业在科研项目申报、管理工作中的负担。（新华社银川6月13日电 记者任玮）

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