2019年“全国双创活动周”安徽合肥分会场活动启动

6月13日，2019年“全国大众创业万众创新活动周”安徽合肥分会场活动在安徽创新馆拉开帷幕，省长李国英出席仪式并宣布活动正式启动，省政府秘书长白金明参加。
本届“全国双创活动周”于6月13日至6月19日举行，主题为“汇聚双创活力，澎湃发展动力”，主会场设在杭州。启动仪式上，合肥、北京、上海、深圳、成都、武汉、西安七个城市分会场与杭州主会场通过视频进行了连线互动。
在合肥分会场活动启动仪式上，举行了2019年“创响中国”安徽省创新创业大赛信息发布和合肥重点创新成果发布，李国英等省市领导向第四届合肥市“最美小创客”颁发了获奖证书。
活动周期间，合肥分会场将开展成果展示、政策咨询、路演对接、论坛讲座等一系列特色活动，集中宣讲双创政策，发布创新成果，推介创新平台和企业，推广双创经验，营造更加浓厚的双创氛围，进一步厚植创新创业文化。（胡旭）
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