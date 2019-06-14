创新创业迈向高质量发展

创新是引领发展的第一动力。党的十九大报告指出，要激发和保护企业家精神，鼓励更多社会主体投身创新创业。

为了全面、立体、详实地总结过去一年双创蓬勃发展的新进展、新特征和新成就，在国家发展改革委的大力指导和人民出版社的积极配合下，中国宏观经济研究院组织联合相关单位，耗时近半年完成《2017年大众创业万众创新发展报告》，简称双创白皮书。

图解双创白皮书专栏，将用可视化的信息图为大家呈现，自双创提出以来，中国双创是如何迈向高质量发展的。

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来源：中国双创在线

(责编：庄红韬、杨曦)