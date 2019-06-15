5月经济继续在合理区间运行（权威发布）

金立旺、李栋制图（新华社发）

在6月14日国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖介绍，5月份生产稳中有进，消费增速加快，中国经济运行保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。

5月经济运行呈现四大特点

5月中国经济运行呈现出四大特点：生产稳中有进。看服务业，5月份，服务业生产指数同比增长7%，保持较快增长。服务业商务活动指数是53.5%，比上月上升了0.2个百分点。看工业，工业结构持续优化，其中高技术制造业增加值同比增长9.4%，明显快于规上工业增长。

需求持续扩大。看消费，5月份社会消费品零售总额同比增长8.6%，比上月加快1.4个百分点。看出口，5月我国出口额同比增长7.7%，比上月加快了4.6个百分点，贸易顺差同比扩大89.8%。

就业物价总体稳定。5月，城镇调查失业率保持在5%的稳定水平，前5月城镇新增就业597万人，完成全年目标的比例达到54%。

创新驱动继续加强。今年前4月，我国发明专利申请量达到了43.9万件。前5月，高技术产业投资增长11.9%，其中研发设计服务投资增长速度达到27.1%。

消费会成为经济平稳健康增长重要压舱石

5月社会消费品零售总额增速保持平稳。付凌晖分析，主要有四个因素在推动：首先，5月日用品类，还有基本生活类的商品增长都在10%以上；其次，升级类商品增长也在不断加快，比如化妆品、通信器材等产品；三是实物商品网上零售增速继续保持两位数快速增长；四是汽车销售增速在5月由负转正，由4月的下降2.1%加快为5月的同比增长了2.1%。

未来消费较快增长的态势能否保持？付凌晖分析，有几个关键因素支撑消费快速增长。

一是居民收入持续增加。在就业优先政策的推动下，我国新增就业已经连续6年保持在1300万人以上，为居民收入的增长提供了重要的基础。与此同时，党中央、国务院还积极优化完善收入分配政策，中等收入群体规模在稳步增加。今年一季度，全国居民人均可支配收入同比实际增长6.8%，比去年全年加快了0.3个百分点。

二是消费需求不断升级。随着居民收入水平提高，整体消费增长在向中高端商品和服务性消费增长转变。尤其是近年来，教育、健康、文化等消费增长非常快。今年“五一”假期，全国旅游接待总人数近2亿人次，旅游收入增长逾10%。

三是社保体系日趋完善。2018年，全国养老保险覆盖人数已超过9亿人，医疗保障覆盖人数也超过了13亿人，基本实现了全民医保。养老金标准连年提高，大病医保报销比例也在提升，这些都解除了居民消费后顾之忧。

“未来看，中国消费规模在扩大，消费结构在升级，消费对增长的贡献在提升，这种态势是非常明显的，也会成为中国经济平稳健康增长的重要压舱石。”付凌晖说，目前仍存在消费供给与消费需求升级不同步的情况，要加大相关投入，更好地释放消费增长的潜力。

供应增加，水果菜价趋于稳定

今年以来，菜价、水果价格一路走高，特别是5月，CPI攀升到了2.7%，而PPI则回落到0.6%。下半年，物价将呈现出怎样的走势？

付凌晖解释，5月份CPI同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。但是扣除食品和能源价格以外的核心CPI只有1.6%，所以价格水平还是保持基本稳定。

5月份CPI涨幅扩大主要是由于食品价格的影响，像鲜菜5月同比上涨13.3%，鲜果上涨26.7%。鲜菜的价格走高，主要是前期气候因素导致供应不足。去年苹果、梨等水果生产不足，导致库存下降，也影响了今年的供给。

目前食品价格出现了一些积极变化。5月，随着气温上升、供应增加，鲜菜价格环比已经下降了7.9%。随着时令水果上市，鲜果价格也会趋于稳定。

综合看，价格保持稳定还是有比较好的基础。首先，工业消费品市场供给比较充足，其中家用器具、交通工具价格5月环比小幅下降。其次，服务价格今年基本保持在2%这样的平稳水平。第三，从国际情况来看，5月国际大宗商品价格也在回落，输入性因素在减少。从货币条件看，供给也保持总体稳健，价格持续上涨的情况条件和基础都不具备。

《 人民日报 》（ 2019年06月15日 07 版）

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