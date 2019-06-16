“更多分享和平与发展带来的丰硕成果”

杜尚别市中心索莫尼广场上竖立的亚信标志。

本报记者 刘仲华摄

6月12日，在杜尚别以西的中塔合资樱桃园里，员工正在采摘樱桃。

6月10日，学生在塔吉克斯坦民族大学孔子学院学习中国绘画。

新华社记者 沙达提摄

亚信杜尚别峰会会场纳乌鲁兹宫外景。

本报记者 张晓东摄

亚信成立27年来，特别是在2014—2018年中国担任主席国期间，致力于增进各国互信与协作，维护地区安全与稳定，为促进亚洲和平与发展作出了积极贡献，让地区各国人民享受到了和平与发展的红利。在6月15日举行的亚信杜尚别峰会上，习近平主席同各成员国领导人探讨深化各领域合作，合力创造亚洲和世界的美好未来。

“与中国医疗队结缘，还要感谢习主席！”

增进互信离不开务实合作。乌兹别克斯坦共和国瓦西多夫院士外科专科中心的马赫卡莫夫医生对记者表示，他曾多次与中国医务人员合作，“中国深化与他国人道主义合作的努力和贡献令人印象深刻”。

“去年11月，我和中国心血管病专家潘湘斌教授合作，连续实施7台手术，拯救了7位患者和1名胎儿的生命。特别感谢中国专家治好了我的患者。”讲起去年11月中国医疗队赴乌兹别克斯坦开展医疗合作的故事，马赫卡莫夫很是激动。

医疗队抵达的当天早晨，潘湘斌立刻走进手术室，连续为6名患有先天性心脏病的未成年患者实施了手术。手术完成后，在现场观摩的医护人员及全程直播的乌国家电视台记者不约而同地热烈鼓掌。“潘教授连续数小时实施手术，一口水都没喝。可是机会实在难得，我抱着试试看的想法，请他再为一名怀孕29周的孕妇实施手术。”在详细了解患者病情后，潘湘斌立刻重返手术台。“这位孕妇不久后诞下一名健康的男婴，他们全家都很感激中国医生。是中国医疗队挽救了他们两条生命。”马赫卡莫夫高兴地告诉记者。

“与中国医疗队结缘，还要感谢习主席！”马赫卡莫夫对记者表示，根据习近平主席打造健康丝绸之路、深化与沿线各国医疗救援合作的指示，2018年9月，乌中医疗专家在华举行学术交流。“潘湘斌教授现场介绍的由其独创的心脏病诊治技术和创新治疗方法让我们大为赞叹。我们当即发出邀请。没想到两个月后就在塔什干见到了潘教授和他的团队。”

“我们与中国在自然灾害防治领域进行了有效合作”

萨雷兹湖是塔吉克斯坦东部一个约80平方公里的高山湖，湖水湛蓝，风景秀丽。但在它美丽的外表背后，掩藏着巨大的危险。萨雷兹湖是20世纪初帕米尔高原大地震后形成的堰塞湖，蓄水量超过170亿立方米，目前水位和面积还在不断上升。一旦地震，堰塞湖极可能发生溃坝，冲毁塔吉克斯坦及邻国数百万居民的家园。为了应对灾难，塔政府专门成立相关机构，并呼吁国际社会援助。

2017年8月，中国科学院新疆生态与地理研究所无人机团队与塔吉克斯坦科学院、塔吉克斯坦紧急情况与民防委员会组成联合考察队，对萨雷兹湖进行航拍和实地考察，并绘制了湖区的三维模型。“与中国朋友的合作，让我们第一次知道了萨雷兹湖的精确轮廓，并获得了地理、水文方面的详细数据，这对我们进行应急预案处置意义重大。”塔紧急情况与民防委员会萨雷兹湖问题管理部主任萨奥达特·卡达姆·马斯卡耶夫告诉记者。

在合作中，中塔双方的互信得到了完美体现。中国科学院新疆分院副院长陈曦表示，由于湖区位置偏僻，人员及装备均需通过直升机运送，物资保障极为紧张，且所有航拍必须在一天半内完成。在这种情况下，塔相关部门无偿提供了食宿及水面交通保障服务，并表示无论多困难都将完成保障工作。目前双方合作顺畅，已商定于2020年再次对萨雷兹湖进行更加全面的航拍考察。

“‘贫瘠的土地上长不成和平的大树，连天的烽火中结不出发展的硕果’，塔吉克斯坦人民对此有深切体会。我们国家曾经历内战，又面临自然灾害的威胁，发展对于我们就是最大的安全。我们与中国在自然灾害防治领域进行了有效合作，对地区安全局势也产生了积极影响。”

对于杜尚别峰会的成果，马斯卡耶夫信心十足：“在当前自然灾害威胁增加的情况下，我们更应强化互信及合作，共同应对挑战。我相信亚信机制和塔中两国都将为此做出贡献。”

“互信和协作的增强给我们带来巨大商机”

杜尚别市郊的科罗旺市场是塔吉克斯坦有名的小商品集散地。24岁的费鲁兹·拉赫马图洛夫在市场里经营中国产的桌布，生意很火。

“2013年我第一次去中国，我相信在那里将找到我个人发展的机遇。”拉赫马图洛夫总是骄傲地强调，他是在习近平主席提出“一带一路”倡议的同一年踏上中国土地的。随着到中国次数的增多，中国已成了他的第二故乡。

拉赫马图洛夫告诉记者，现在他从中国采购商品，给厂商发几条微信就能搞定。货物从中塔边境卡拉苏口岸运抵杜尚别也只需要10天左右。“这种贸易便利性在十几年前根本无法想象。听说那时候打个国际长途都得到邮局申请，拿到号后回家等候，等一两天是家常便饭。比起那一代生意人，我真的太幸运了！”拉赫马图洛夫由衷地感慨“赶上了好时代”。

20多年前，塔华侨华人联合会主席康忠玉来到杜尚别从事中塔贸易。“当时除了通信不畅，安全问题更让人担心。”如今，中塔两国的贸易环境日趋好转，地区间的商贸运输也十分便利。2004年，中塔卡拉苏—阔勒买口岸实现夏季通行，2016年实现常年开放。从中国发出的货物，可以由公路运输直达杜尚别。

拉赫马图洛夫表示，“互信和协作的增强给我们带来巨大商机”，他最大的希望是本届峰会取得新的成果，让老百姓能“更多分享和平与发展带来的丰硕成果。”

（本报杜尚别6月15日电）

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年06月16日 05 版）

(责编：庄红韬、付长超)