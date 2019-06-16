记者手记：携手并进 共同发展

6月15日，亚信杜尚别峰会举行。共有27个国家派出政府代表团参加，10多位国家元首与会，引起国际舆论高度关注，650多名记者汇聚杜尚别，参与峰会报道。

同日，一场主题为“亚洲信任与协作的国家视角”的图片展在杜尚别开幕。来自27个亚信成员国的50多张照片，从个性化视角呈现了富有亚洲特色的人文景致、多彩生活，展现了亚洲人民的团结互助、开放包容。

为增进媒体对亚洲各国文化的感知，6月14日晚，塔方在杜尚别的著名茶馆“洛哈特”为记者举办了一场招待会。当地乐队倾情演奏了多首塔吉克斯坦民族乐曲，其中穿插了亚洲其他国家的经典乐曲，让来自各国的媒体人充分感受到民族音乐之美、多元文化之美。

“洛哈特”茶馆曾被有关机构评为“世界上最美茶馆之一”，外面是疏阔的遮阳廊道，室内墙壁、天花板上都装饰着传统的塔吉克艺术图案。早在公元10世纪，中国茶叶和茶文化通过古丝绸之路传入当地，逐渐融入民众生活并形成中亚特色。经过多年发展，茶馆已成为塔吉克斯坦人休闲、社交的重要场所，当地人很是以自己的茶文化自豪。而中国的绿茶仍是塔吉克斯坦人待客的上佳饮品。

除了茶叶，中国的造纸术、丝绸、陶瓷等也是通过古丝绸之路传播到中亚、西亚等地区，而葡萄、石榴、胡萝卜、蚕豆等蔬果则通过古丝绸之路传到东方。千百年来，亚洲国家通过交流合作、互通有无携手并进，共同发展。文明互鉴增进了亚洲国家之间的沟通，丰富了亚洲人民的生活，谱写了亚洲文明发展史诗。

自古以来，亚洲人民对安全和繁荣就充满着渴望。安全是繁荣昌盛的前提。习近平主席在本次峰会发表的《携手开创亚洲安全和发展新局面》重要讲话中，再次倡导践行共同、综合、合作、可持续的新安全观。只有互尊互信，和睦相处，才能广泛开展跨国界、跨时空、跨文明的交往活动，亚洲文明才能不断发展壮大。

发展是解决一切问题的总钥匙，共建“一带一路”为亚洲各国发展提供了新机遇。近6年来，在中国和沿线国家的共同努力下，共建“一带一路”在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通方面取得了显著进展，一大批项目的顺利实施，为增进各国民生福祉作出了新贡献。

峰会上，各国领导人纷纷发言感谢中国为亚信机制作出的重要贡献，高度评价中国在担任亚信主席国期间发挥的重要作用。塔吉克斯坦总统拉赫蒙表示，感谢中国成功履行亚信主席国职责，引领亚信发展到新阶段，道出了与会人士的共同心声。

《 人民日报 》（ 2019年06月16日 05 版）

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