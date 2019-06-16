财政部：加强对公款违规购买高档烟酒等行为监控

6月14日，财政部发布加强对公款违规购买名贵特产资金支付行为监控有关事项的通知。
通知表示，为进一步加强对公款违规购买名贵特产资金支付行为的监控，各省级财政部门要加强对公款违规购买高档烟酒、珍稀药材、天价茶叶、名贵木材、珠宝玉石、名瓷名画等资金支付行为的监控。
财政部强调，各省级财政部门要充分发挥国库集中支付制度在源头预防和治理腐败方面的重要作用，进一步利用“制度+技术+信息”优势，对照当地界定的地方名贵特产资源目录，优化完善国库集中支付监控预警规则，提升预警能力，加强对公款违规购买高档烟酒、珍稀药材、天价茶叶、名贵木材、珠宝玉石、名瓷名画等资金支付行为的监控。
对发现的疑点或线索，及时采取实地调研、调阅发票收据和明细小票等方式进行核实。
对经核实的疑点信息或线索及时按有关规定和程序向有关部门通报。
财政部驻各地财政监察专员办事处要紧密结合工作重点，加强对属地中央预算单位国库集中支付资金支付行为监控，督促有关单位堵塞漏洞和健全制度。（记者 赵新培）
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