征信建设助力缓解小微企业融资难 371万户小微企业获信贷支持

原标题：征信建设助力缓解小微企业融资难

“融资难，难在信息不对称。”6月14日，中国人民银行副行长朱鹤新在国新办举行的征信系统建设情况吹风会上对经济日报记者表示，央行通过征信中心建设、推动地方建立中小微企业信用数据库等方式，来补足信用短板，缓解银企信息不对称问题。

目前，央行征信系统在缓解小微企业融资难方面发挥了重要作用。据介绍，央行征信中心建立的企业征信系统纳入的2600万户企业中，一半以上是小微企业，已纳入1370万户小微企业，占全部建档企业的53%。其中，有371万户小微企业获得信贷支持，贷款余额为33万亿元。

朱鹤新表示，央行企业内部评级加大对小微企业的信贷支持力度，截至2018年底，经评级达到可接受级以上的企业有6.1万户，其中小微企业为4.8万户，信贷资产质押再贷款累计发放547笔，金额超过700亿元，合格质押品呈现出小微企业“总量增多、占比提高”的良好局势。

另一备受关注的问题是个人信息保护问题。朱鹤新表示，央行始终坚持将信息主体的权益保护作为征信工作的重中之重。一是要完善征信管理制度体系，《征信业管理条例》的出台和制定的相关配套制度体系为征信市场规范运行提供制度支持；二是要切实维护信息主体的同意权、知情权、异议权、更正权、投诉权、诉讼权等合法权益；三是严厉打击侵犯信息主体合法权益的行为。

征信业的开放也是各方关注的焦点。在吹风会上，朱鹤新表示，“我们的开放一如既往，开放的大门永远敞开，包括征信业务”。

目前，我国建立了全球规模最大的征信系统。征信系统累计收录9.9亿自然人、2591万户企业和其他组织的有关信息，个人和企业信用报告日均查询量分别达550万次和30万次。“相关的顶层设计和政策方案正在陆续出台。”朱鹤新表示，在征信业开放方面，央行已联合相关部门，先后出台了外商投资企业设立企业征信机构和信用评级机构的规定和监管要求。（记者 陈果静）

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