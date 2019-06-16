原标题：蔡昉：三大因素扭曲全球共享经济

中新网北京6月16日电 (夏宾)在伦纳德·里德著名的《铅笔的故事》中，讲述了一支简单的铅笔，由木头、铅芯、金属片、橡皮等构成，这些最普通的、不起眼的东西来自全球不同的行业的不同生产者，但由于价格机制被连接在一起，形成了一个供应链。

近日，值上海交通大学上海高级金融学院(高金/SAIF)建院十周年之际，2019高金(北京)论坛举行，中国社科院副院长蔡昉在出席论坛时以上述故事为引子称，《铅笔的故事》中所表现出的供应链相比现如今已非常简单，但一些关键因素早已孕育其中，而他认为有三个因素会扭曲全球共享经济。

第一是早产型比较优势变化。蔡昉指出，一个国家是共享经济中的重要组成部分和参与者，若它的比较优势早产了的话，即真实比较因素或许还没有变化，但因某些因素导致提前显露出比较因素的变化就会相应地影响到全球共享经济，也会对自己造成损失，也会使全球共享经济调整过早，甚至可能产生不适。

第二是垄断倾向。蔡昉认为，全球供应链由千千万万生产者组成，这其中若产生了垄断者，垄断的核心从传统的垄断看就是价格扭曲，从现代意义上的垄断看也可以说是价格扭曲，同时还会通过信息扭曲，从而造成对供应链的破坏。

第三是单边主义破坏。蔡昉指出，如果有一个超级大国，它实行单边主义的保护政策，那么它可以直接对产业造成打击或通过贸易壁垒破坏价格价值，损失或扭曲全球贸易中的信息，直至造成产业链的中断。

不过在蔡昉看来，即便有上述三个因素，全球共享经济也不是没有出路。

解决方法在哪？蔡昉指出，第一，解决自身问题，必须加快户籍制度改革，让高达27%的农村剩余劳动力转出来。尽管中国今后劳动力逐渐短缺的趋势是既定的，但可以让其走向短缺的速度不要那么快，要留出时间升级制造业。第二，充分发挥规模经济和聚集效应，利用好中国国内发展规模经济的经验是实行的一系列区域政策和各种发展战略的一个理论依据，例如，粤港澳大湾区建设。最后，维护基于多边主义的经贸规则，抑制保护主义并挽救经济全球化。

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