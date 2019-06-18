杨凌农科学员培训 3天助贫困县山货售出3千单

原标题：字节跳动扶贫联合杨凌农科开展学员培训，3天助力贫困县山货售出3千单

6月14日，由字节跳动扶贫和杨凌农科联合举办的“美好乡村创业研修班”第二期正式结业。此次研修班以短视频内容创作为主题，50名来自全国各地的扶贫达人训练营优秀学员，顺利完成了视频创作、圆桌交流、实践推广农产品等课程，还帮助国家级贫困县陕西蒲城县3天售出蜜瓜3181单，惠及98户建档立卡贫困户。

“美好乡村创业研修班”是针对优秀扶贫达人进行的进阶培训，首期由字节跳动扶贫和中国人民大学新闻学院联合举办，提供内容创作、农产品营销、品牌管理等全方位技能培训。杨凌农科是杨凌农业高新技术产业示范区区域品牌，致力于农业实用技术推广，因此，二期研修班则更侧重短视频创作传播和实践。

美好乡村创业研修班二期学员合影

课堂上，陕西省职业农民协会副会长翟文波从新媒体发展趋势和农业双创方面进行了分享，展示短视频传播农产品技巧，以及三农人如何让手机变成自己的农具。另外，还有抖音头部达人、专业MCN从短视频拍摄制作、运营等方面进行课程培训，学员们同授课嘉宾进行了热切互动和讨论。

实战阶段，杨凌农科带领学员们来到蒲城县甜瓜合作社，这里有上万亩的黄金蜜瓜已经成熟待售。为更好地将课堂所学进行应用，此次研修班还在抖音和今日头条等平台上发起了“山货挑战赛”，鼓励学员们通过微头条、图文、短视频、直播等形式积极参与到蒲城蜜瓜的山货推广中。

研修班学员现场通过视频直播展现蒲城蜜瓜打包过程

“快乐王胖”王玮是来自湖南益阳的学员，2017年在深圳工作多年的他决定返乡成为“新型职业农民”。2018年12月，王玮参与字节跳动扶贫达人训练营，通过线上培训，他家乡养殖的土鸡，第一次在今日头条上实现了触网，被更多人了解。

在此次研修班的学习中，通过杨凌农科的农产品基地，王玮不仅了解到先进的农业技术，还学会尝试突破，用短视频形式带动家乡农产品发展。最终，他也收获了优异的成绩，课程期间累计帮助蒲城蜜瓜售出721单，销售额超过2万元。

来自河南省鹤壁市牛横岭村的学员“青春鹤壁”田昕，被家乡的村民们亲切地称为“粉条书记”。牛横岭村地处山区，交通不便，主要农作物是红薯，因此当地人保留了制作红薯粉条的习惯和传统。作为一名驻村基层扶贫干部，他希望通过学习先进知识帮助村民脱贫致富。

2018年末，“青春鹤壁”通过扶贫达人训练营接触到短视频创作，课堂上，他第一次通过镜头将家乡粉条传播了出去，作为0基础的学员，在培训后他帮助村里的农户售出了2万斤粉条。并且在此次研修班中，他帮助蒲城蜜瓜售出了8千多元。作为学员代表发表感言时，他将此次培训总结为三个收获：收获了扶贫方法、收获了扶贫信心，同时也收获了友谊。

“青春鹤壁”在课堂上认真记录学习笔记和蜜瓜推广实时订单

还有没能入选研修班二期的学员，抱着热切的学习心态，从陕西临潼老家赶来想旁听课程。他说，“很遗憾自己没有入选，也会继续努力学习，提高创作能力。”对于学员们的表现，杨凌示范区管委会副主任蒋展宏表示，在炎炎夏日中，感受到了大家对农业炙热的情怀，对农村无比的热爱。

杨凌农科也是字节跳动扶贫的三农合伙人之一，2018年曾联合字节跳动扶贫先后帮助陕西国家级贫困县合阳县和富平县销售当地特色农产品。结业仪式上，双方为研修班的学员颁发了结业证书。

此前，为帮助贫困地区实现三农信息普惠，字节跳动扶贫已经陆续展开了10期“扶贫达人”公益培训计划，通过线上线下培训，累计帮助1万多名贫困地区的用户学习掌握内容创作、新媒体运营技能，通过整合今日头条、西瓜视频、抖音短视频等字节跳动旗下产品资源，以内容带动农产品销售和乡村旅游发展，助力贫困地区脱贫攻坚。

(责编：冯粒、袁勃)