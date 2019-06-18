日前，短视频购物乱象引起网民热议。据媒体调查，从货不对板到退款维权难，短视频购物暗藏多重消费陷阱。

网民“苑广阔”称，短视频风生水起，不但培育网红主播，超强的“带货”能力也受到了各方青睐，各种营销短视频账号层出不穷。然而，很多网友购物以后，却发现自己被忽悠了，“买家秀”和“卖家秀”之间存在不小差距，“看着心动，买了心痛”成为不少消费者的心声。

网民“刘琛”认为，短视频购物乱象严重损害了消费者权益，短视频平台对此负有不可推卸的责任。平台必须做好有关商家的资质审核，建立健全信用评价体系，更好地维护消费者权益。在面对消费者维权时，平台既要积极协助，更要对涉事的商家依法依规给予处理，净化平台。同时，有关部门应积极作为，不仅要加强对短视频平台的监管，促使其依法履行相关责任；同时，对于一些存在问题的产品，更须依法介入，坚决打击制假售假行为。

“短视频购物平台不是法外之地。”网民“张国栋”指出，电子商务法明确规定，对平台内经营者侵害消费者合法权益行为未采取必要措施，或者对平台内经营者未尽到资质资格审核义务，或者对消费者未尽到安全保障义务的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处五十万元以上二百万元以下的罚款。然而，有的平台《用户服务协议》明确表示，在本网站的交易过程中，用户与商家发生售后问题时，应双方直接沟通解决，服务方仅为您与商家提供信息技术服务，不涉及您与商家在交易过程中发生的纠纷。此类服务协议是严重侵犯消费者权利的格式条款，依法应当认定其无效。（记者张小洁 整理）

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