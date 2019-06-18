经济普查数据造假 两月之内多地遭点名

国家统计局17日发布消息称，国务院第四次全国经济普查领导小组办公室和国家统计局近期对四川省德阳市下辖广汉市第四次全国经济普查违法举报线索进行了立案调查。值得注意的是，年内已有数地因经济普查数据造假遭到曝光。近两个月，国家统计局已经“点名”了数起经济普查数据造假。

17日的通报显示，广汉市规模以上工业普查数据严重失实；地方政府授意普查机构和普查人员非法干预普查数据，广汉市经普办通过召开工作会议等方式下发地区生产总值（GDP）总量匡算表模版，实时监测并通报各乡镇和园区GDP总量及分行业完成情况，指使、授意乡镇和园区非法干预普查对象提供与GDP密切相关的主营业务收入、固定资产折旧、应付职工薪酬、营业利润等指标的普查数据；应对、阻碍、打探统计执法检查问题严重；违反国家规定，将统计机构列为地方经济发展目标完成考核责任单位。

这是继今年4月18日发布《关于吉林省白城市经济普查违法案件的通报》以及5月28日发布《关于云南省红河州泸西县和建水县经济普查违法案件的通报》后，国家统计局公开披露的全国经济普查中又一起违法案件。

国家统计局有关负责人表示，将进一步加大对第四次全国经济普查造假、弄虚作假案件的执法检查力度，坚持无禁区、零容忍、全覆盖，坚持重遏制、强高压、长震慑，做到发现一起，查处一起，对重大典型案件坚决予以曝光。

全国人大财政经济委员会副主任委员尹中卿此前表示，从今年开始，由国家统计局对各个省区市的地区生产总值进行统一核算，停止对各个地方生产总值总量和速度进行排名。此外，统计法修改已列入十三届全国人大常委会立法规划，有关工作正在稳步推进。全国人口普查条例、民间统计调查条例等与统计法配套法规的制定和修改也正在研究推进。（记者班娟娟）

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